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Лидер партии Reform UK Фарадж покинет парламент из-за подарка в 5 млн фунтов

  • 7.07.2026, 20:04
Лидер партии Reform UK Фарадж покинет парламент из-за подарка в 5 млн фунтов
Найджел Фарадж
Фото: Getty Images

Подарок лидеру британских националистов сделал криптовалютный миллиардер.

Лидер британских националистов, глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж объявил, что сложит с себя полномочия члена Палаты общин. Как сообщает BBC, это связано со скандалом из-за подарка от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна.

В середине мая комитет по парламентским стандартам британской Палаты общин начал расследование в отношении Найджела Фараджа, который получил в подарок £5 млн ($6,8 млн) от Харборна и не сообщил об этом. Как писала The Guardian, деньги были получены незадолго до того, как Фарадж выставил свою кандидатуру на выборах, а потом прошел в парламент. По действующим правилам все подарки и пожертвования, полученные в течение 12 месяцев перед началом работы в парламенте, нужно декларировать, если их можно рассматривать как направленные на политические цели. Фарадж заявил, что подарок не был политическим и предназначался для оплаты его личной охраны.

Фарадж заявил, что намерен участвовать в досрочных выборах, которые должны быть теперь проведены на его участке. Reform UK занимает восемь мест в 650-местной Палате общин, два места в 25-местном Законодательном собрании Лондона, около трети мест в парламенте Уэльса и 17 мест в 129-местном парламенте Шотландии. Британские политологи отмечают, что в случае победы Reform UK на национальных выборах Найджел Фарадж может претендовать на пост премьер-министра. Объявление о выходе из состава парламента может говорить о том, что Фарадж хочет избежать принудительного лишения мандата из-за расследования и сохранить шансы на участие в борьбе за пост премьер-министра, вернувшись в Палату общин с новым мандатом избирателей.

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