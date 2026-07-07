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Белорусов призвали не покупать «игрушку» из России на маркетплейсах

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  • 7.07.2026, 20:20
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Белорусов призвали не покупать «игрушку» из России на маркетплейсах

За нее может грозить реальный срок.

Белорусов призвали не покупать «игрушку « из России на маркетплейсах – за нее может грозить реальный срок. О каком товаре идет речь, рассказали в Telegram-канале минской областной милиции.

На торговых площадках начали появляться объявления о продаже револьвера «Бульдог». Он представляет собой копию боевого оружия и стреляет резиновыми шариками калибра 10 мм, а источником энергии служат строительные патроны.

Но продавцы заверяют, что револьвер является взрослой игрушкой, которую не надо лицензировать.

«Бульдог» действительно свободно продается, но в России. Там на его ношение не нужно разрешения. Тогда как в Беларуси провели экспертизу и выяснили: при выстреле патрон и шарик образуют единый поражающий комплекс.

Поэтому у нас «Бульдог» признан травматическим оружием, оборот которого в стране полностью запрещен.

«Тот факт, что вы свободно могли приобрести товар на маркетплейсе, не освобождает от ответственности», – подчеркнули в милиции.

За хранение этой «игрушки» могут привлечь по ст. 295 УК («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия»). Наказание – вплоть до лишения свободы на длительный срок. Продажи товара для покупателей из Беларуси уже заблокированы.

Чтобы не нарваться на проблемы, единственный правильный выход – сдать оружие правоохранителям. Такие люди полностью освобождаются от уголовной ответственности.

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