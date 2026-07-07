Федоров: Операция «Ашан» остановила механизированное наступление РФ на полгода 7.07.2026, 20:33

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Михаил Федоров

За два этапа операции украинские военные поразили более тысячи российских целей.

Силы обороны в рамках двух этапов операции «Ашан» поразили 1180 российских целей, что ослабило наступательный потенциал врага на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

По словам Федорова, операция была проведена, чтобы асимметрично ослабить наступательные возможности российских войск. Для этого Силы обороны использовали специально разработанные дроны, данные разведки и заранее подготовленный план ударов по технике противника в глубоком тылу.

В прошлом году по инициативе президента и решению Ставки для проведения спецоперации было выделено дополнительное финансирование. В рамках первого этапа за трое суток украинские военные поразили 949 российских целей.

После операции, по данным министра, российские войска увели значительную часть техники от линии фронта. Для восстановления потерь противнику понадобились месяцы, а его механизированное наступление удалось остановить примерно на полгода.

Несколько недель назад Силы обороны повторили операцию. В этот раз главной целью стала российская артиллерия, остающаяся одной из ключевых угроз на поле боя.

Для второго этапа был разработан новый боеприпас для поражения артиллерийских систем. В результате военные поразили 231 цель, из которых 171 было уничтожено.

Всего в двух этапах операции «Ашан» Силы обороны поразили 1180 враждебных целей.

«Каждая такая операция - это не только уничтоженная техника. Это сорванные планы врага, меньше возможностей для его наступления и больше шансов сохранить жизнь наших военных», - подчеркнул Федоров.

К проведению операции присоединились отдельный отряд специального назначения Lasar's Group Нацгвардии, 412 отдельная бригада беспилотных систем NEMESIS и другие подразделения Сил обороны.

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