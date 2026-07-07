Огромный санаторий под Минском продают по цене дачи

Огромный санаторий под Минском продают по цене дачи1
- 7.07.2026, 20:42
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Объект находится всего в 30 км от столицы.
Большой комплекс из двух зданий санатория выставлен на продажу на площадке «БУТБ-Имущество», пишет Realt.by.
Заброшенный санаторий находится в деревне Новое поле Минского района.
Недостроенный в 1990-е годы санаторий состоит из главного и спального корпусов. Сверху санаторий выглядит как трехлучевая звезда.
В главном корпусе на 6700 «квадратов» когда-то планировали разместить бассейн, спа и медицинские кабинеты. В спальном площадью 2100 м2 должны были располагаться номера. Первый достроен на 51%, второй – на 69%.
В лот входят также 4 га земли с передачей в аренду на 30 лет. Лес и река поблизости добавляют шарма, поскольку использовать санаторий можно по прямому назначению либо как туристический объект.
Цена «заброшки» стартует от 204 тыс. (около $70 тыс). Поторговаться за уникальный объект можно 30 июля.