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Огромный санаторий под Минском продают по цене дачи

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  • 7.07.2026, 20:42
  • 1,940
Огромный санаторий под Минском продают по цене дачи
Фото: realt.by

Объект находится всего в 30 км от столицы.

Большой комплекс из двух зданий санатория выставлен на продажу на площадке «БУТБ-Имущество», пишет Realt.by.

Заброшенный санаторий находится в деревне Новое поле Минского района.

Недостроенный в 1990-е годы санаторий состоит из главного и спального корпусов. Сверху санаторий выглядит как трехлучевая звезда.

Фото: realt.by

В главном корпусе на 6700 «квадратов» когда-то планировали разместить бассейн, спа и медицинские кабинеты. В спальном площадью 2100 м2 должны были располагаться номера. Первый достроен на 51%, второй – на 69%.

В лот входят также 4 га земли с передачей в аренду на 30 лет. Лес и река поблизости добавляют шарма, поскольку использовать санаторий можно по прямому назначению либо как туристический объект.

Цена «заброшки» стартует от 204 тыс. (около $70 тыс). Поторговаться за уникальный объект можно 30 июля.

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