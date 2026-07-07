Украина подписала Drone Deal с Эстонией и Нидерландами
- 7.07.2026, 20:54
Киев также готовит подобное соглашение с Канадой.
7 июля в рамках саммита НАТО в Анкаре Украина заключила оборонные соглашения в формате Drone Deal с Эстонией и Нидерландами, а также готовит аналогичное соглашение с Канадой. Документы предусматривают развитие совместного производства дронов, оборонных технологий и средств защиты воздушного пространства.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Зеленский сообщил, что Украина подписала соглашение в формате Drone Deal с Данией. По его словам, это уже девятое подобное соглашение для Украины.
Президент подчеркнул, что к этому формату присоединяется всё больше партнёров, что открывает новые возможности для совместного оборонного производства, обмена экспертизой и обеспечения прозрачности экспорта вооружений.
«Вместе мы строим новую архитектуру безопасности. Именно с Данией мы начинали совместное производство в Украине в рамках датской модели, и вполне справедливо, что теперь Дания получит доступ к украинскому экспорту оружия, проверенного войной», — добавил президент.
Кроме того, Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие европейской системы противодействия баллистическим угрозам.
Соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal было подписано с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом во время встречи в Анкаре.
«Это соглашение — не только путь к более тесному сотрудничеству между нашими странами. Это шаг и сигнал доверия, ведь мы заключаем такое соглашение с очень близким другом, и это имеет огромное значение. Мы будем развивать совместное военное производство на территории обеих стран, в частности важных средств защиты воздушного пространства», — сказал Зеленский.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», Украина также подписала Drone Deal с Нидерландами. Соглашение подписали Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
«Мы очень рады, что наши команды подготовили Drone Deal», — подчеркнул Зеленский.
Соглашение создает основу для широкого, структурного сотрудничества между Украиной и Нидерландами в сфере совместного производства дронов и более широкой оборонной кооперации.
Перед церемонией подписания Йеттен заверил в поддержке Украины и призвал продолжать и усиливать давление на Россию.
Зеленский также поблагодарил Канаду за новый пакет поддержки в размере 900 миллионов долларов.
«Прежде всего мы заботимся о том, чтобы было больше средств ПВО. Защита жизни — это главное, а российские удары баллистическими и другими ракетами, а также дронами — это террор, который нужно преодолевать совместно с партнерами», — подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что между Украиной и Канадой также готовится соглашение в формате Drone Deal.
По его словам, речь идет не только о дронах, но и о новой и эффективной системе безопасности, о реальных средствах, проверенных войной. Это точно будет полезно.
Президент также добавил, что Канада предложила Украине стать государством-учредителем банка в сфере обороны, безопасности и устойчивости. Он будет заниматься привлечением капитала и развитием оборонно-промышленного потенциала и технологий, проверенных в реальных боевых условиях.