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Аргентина совершила невероятный камбэк в матче с Египтом и вышла в 1/4 финала ЧМ

  • 7.07.2026, 21:11
  • 1,336
Аргентина совершила невероятный камбэк в матче с Египтом и вышла в 1/4 финала ЧМ
Фото: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Сборная Египта обыграла команду Аргентины со счетом 3:2 в 1/8 чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Счет открыл защитник сборной Египта Яссер Ибрагим на 15-й минуте. Второй мяч в ворота аргентинской команды забил нападающий Мостафа Зико на 67-й минуте.

Аргентина отыгралась только во втором тайме. На 29-й минуте гол забил защитник Кристиан Ромеро. На 83-й — нападающий Лионель Месси. Это восьмой гол Месси с начала чемпионата. Победный гол аргентинцам принес полузащитник Энцо Фернандес на второй минуте дополнительного времени.

Соперник Аргентины в четвертьфинале определится по итогам матча между Швейцарией и Колумбией, который начнется в 23:00 по Минску 7 июля. Матч с участием аргентинской команды пройдет 12 июля. Начало — в 4:00 по Минску.

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