Аргентина совершила невероятный камбэк в матче с Египтом и вышла в 1/4 финала ЧМ 7.07.2026, 21:11

1,336

Фото: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Сборная Египта обыграла команду Аргентины со счетом 3:2 в 1/8 чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Счет открыл защитник сборной Египта Яссер Ибрагим на 15-й минуте. Второй мяч в ворота аргентинской команды забил нападающий Мостафа Зико на 67-й минуте.

Аргентина отыгралась только во втором тайме. На 29-й минуте гол забил защитник Кристиан Ромеро. На 83-й — нападающий Лионель Месси. Это восьмой гол Месси с начала чемпионата. Победный гол аргентинцам принес полузащитник Энцо Фернандес на второй минуте дополнительного времени.

Соперник Аргентины в четвертьфинале определится по итогам матча между Швейцарией и Колумбией, который начнется в 23:00 по Минску 7 июля. Матч с участием аргентинской команды пройдет 12 июля. Начало — в 4:00 по Минску.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com