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Сибига: Украина больше не нуждается в разрешениях на удары по России

  • 7.07.2026, 21:18
  • 1,092
Сибига: Украина больше не нуждается в разрешениях на удары по России
АНДРЕЙ СИБИГА
ФОТО: PAVLO BAHMUT/GLOBAL LOOK PRESS

Киев может самостоятельно определять цели.

Украина наметила новый подход к ударам в глубине России. Решения по ним будут приниматься без разрешений третьих стран.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России.

По его словам, Украина будет продолжать ассиметричные операции, используя собственное оружие.

«Это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН», - подчеркнул Сибига.

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