На крыше многоэтажки в Гродно построили жилой дом 7.07.2026, 21:30

Фото: onliner.by

Как он выглядит.

Дом на крыше многоэтажки — редкость, которая неизбежно вызывает вопросы: как он появился, кто здесь жил и что скрывается внутри? В Гродно нашли именно такой необычный объект — полноценный частный дом, расположенный прямо на кровле высотного здания. Сейчас он выставлен на продажу через агентство «Юриэлт», а значит, у всех желающих появилась возможность заглянуть внутрь этого нестандартного жилья, пишет «Онлайнер».

Эти многоэтажки на улице Советских Пограничников в Гродно местные идентифицируют по нетипично ярким синим крышам. Несмотря на то что сами постройки относительно неновые (они появились здесь в 1997 году), крыши придают им свежий вид и выделяют среди окружающей застройки.

Фото: onliner.by

На кровле каждой панельки есть характерные пристройки, по форме издалека напоминающие церквушки. И вот в одной такой и располагается полноценный дом. Правда, прохожие вряд ли об этом догадываются, так как снаружи ничего не намекает именно на жилой формат.

Фото: onliner.by

При близком рассмотрении становится понятно, что в этих стенах явно кто-то обитает.

На данный момент объектом владеет жительница Гродно Ирина. Она пролила немного света на историю необычного строения:

Фото: onliner.by

— Этот дом был предусмотрен проектом здания как мастерская художника. Отдельный вход, лестница, коммуникации, отопление, вода, канализация и электричество были заложены изначально. Сам объект выглядит как небольшой отдельный дом на крыше — почти «домик Карлсона», только полноценный, продуманный и пригодный для жизни круглый год.

Фото: onliner.by

Попасть внутрь можно через последний этаж: нужно подняться на самый верх и пройти еще два лестничных пролета.

Чтобы попасть в дом, нужно пройти через застекленную террасу с панорамными окнами. Терраса, кстати, имеет площадь 10 кв. м, полностью защищена от ветра и дождя.

Собственники приобрели домик на крыше в 2014 году, как говорят, через знакомых. На тот момент помещение было нежилым и фактически никак не использовалось, а двери в него были наглухо закрыты. Новые жильцы сделали ремонт, подключили отопление, запустили инженерные системы, и помещение стало полноценной квартирой. Главное — все работы были узаконены, поэтому в будущем проблем с городскими службами не возникнет.

Фото: onliner.by

Общая площадь дома скромная — 29,4 кв. м. По сути, это метраж стандартной малогабаритной квартиры.

Попадая внутрь, понимаешь, что полноценных окон в квартире нет — они мансардные. С этим обстоятельством придется смириться. Зато из окон видны не глухие фасады соседних многоэтажек, а небо.

Пространство не имеет перегородок, кухня-гостиная и спальня зонированы лишь небольшими ступеньками.

Фото: onliner.by

И сразу же возле кухни стоит кровать. Одному человеку здесь точно будет комфортно, а вот двум или трем придется тесниться. Хотя понятие комфорта у всех разное.

Санузел:

Собственница отмечает:

— Это не условное помещение «под что-то», а полноценная однокомнатная квартира. Здесь можно жить одному человеку или паре. В квартире есть все необходимое для комфортного быта: телевизор, микроволновка, плита, духовка, стиральная машина, душевая кабина, высокоскоростной интернет с оптоволокном. Особое удовольствие — утренний кофе на террасе с видом на город.

Фото: onliner.by

Вместо двора — кровля дома. Как минимум это необычно.

— Есть ключ от выхода на крышу, но это скорее возможность иногда выйти и насладиться видом, чем пространство для регулярного отдыха. Но, конечно, пикники и барбекю на крыше делать не получится.

Так как домик стоит на высоте в очевидном уединении, кажется, будто ему постоянно приходится противостоять непогоде: зимой переживать метели и снегопады, а летом — изнывать под палящими лучами. Как это сказывается на повседневной жизни его обитателей? Ирина отвечает:

— Зимой в квартире тепло: отопление работает стабильно. Летом, благодаря ориентации окон, помещение не перегревается. Перебоев с коммуникациями не было: вода, отопление, электричество и интернет работают без проблем.

Фото: onliner.by

Во время ремонта дополнительно был установлен кондиционер, который работает не только на охлаждение, но и как тепловой насос. Летом он почти не требуется, потому что окна не выходят на юг, а вот в межсезонье спасает.

Фото: onliner.by

— Эта квартира особенно подойдет человеку, которому важны уединение, тишина, вид из окон и ощущение собственного пространства, — говорит Ирина. — Для одного человека или пары это может быть уютное жилье с ощущением маленькой дачи над городом. Для творческого человека — мастерская. Здесь спокойно, просторно и хорошо думается. В этом месте легко приходят идеи. Для специалиста, которому нужен кабинет или небольшой офис, — уединенное пространство с отличным видом и всеми удобствами.

Фото: onliner.by

Стоимость домика на крыше — 200 800 рублей, то есть примерно 69 000 долларов. Каждый метр оценен в 2350 долларов.

Собственница признается, что продавать объект жалко: если бы не необходимость в деньгах, она бы, возможно, оставила его детям или внукам.

— Это место создавалось и использовалось с любовью — и именно поэтому оно воспринимается не как обычная квартира, а как пространство с душой, — говорит Ирина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com