СМИ: Сорвана атака на объект военной промышленности в Германии 7.07.2026, 21:39

Полиции Сербии задержала двух агентов, которые планировали атаку в интересах спецслужб РФ.

Спецподразделение полиции Сербии в начале июня задержало на границе с Венгрией двух предполагаемых агентов для однократных миссий, которые планировали атаку на объект военной промышленности в Германии в интересах спецслужб РФ. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает DW со ссылкой на газету Bild.

В багаже у них обнаружили опасное взрывное устройство. Речь, предположительно, шла об атаке на предприятие в ФРГ, выпускающие системы вооружений, предназначенные для Украины. Сам объект не называется.

Спецслужбы продолжают расследование. Изначально информация о готовящейся атаке была получена от дружественных спецслужб, а также от органов безопасности Германии.

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) проинформировало коллег о задержании 30 июня. Дело засекречено. В МВД отдельных земель также ссылаются на «незавершенное расследование».

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт говорил о возможности подобной атаки на презентации отчета BfV за 2025 год.

«Мы регулярно становимся мишенью гибридных атак со стороны России. Российское государство стремится дестабилизировать наше общество, подорвать нашу демократию и ослабить нашу поддержку Украины», - констатировал он в отчете.

По данным Bild, к срыву планов агентов причастен недавно созданный Объединенный центр по противодействию гибридным угрозам (GAZ Hybrid).

После диверсии на объекте системы электроснабжения в Берлине, в результате которой в начале января 2026 года на несколько дней остались без электричества десятки тысяч домохозяйств, министр внутренних дел ФРГ заявил о готовности укрепить спецслужбы. Его план включал в себя пакет мер по значительному увеличению штата этих ведомств и расширению их полномочий в области цифровых технологий, а также по ужесточению законодательства о защите инфраструктуры, подчеркивал в интервью газете Bild am Sonntag 11 января.

Ранее, в апреле, сотрудники уголовной полиции задержали в Берлине гражданина Казахстана Сергея К., подозреваемого в шпионаже на Россию, сообщила Федеральная прокуратура Германии. В рамках расследования этого дела были также проведены обыски в жилище мужчины, а также еще одного лица, не являющегося подозреваемым, говорится в пресс-релизе. В ордере на арест, выданном судьей Федеральной судебной палаты в Берлине, значится, что «Сергей К. самое позднее с мая 2025 года, находясь в Германии, поддерживал постоянный контакт с одной из российских спецслужб».

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