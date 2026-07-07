Мошенники начали выдавать себя за председателя Следственного комитета 2 7.07.2026, 22:03

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Отсутствие правосудия в стране все чаще бьет по карманам белорусов.

Мошенники начали выдавать себя за председателя Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суть схемы FakeBoss заключается в том, что злоумышленники создают в мессенджерах поддельные аккаунты, используя имя, фамилию и фотографии настоящих руководителей, которые находят в открытом доступе.

После этого они связываются с потенциальной жертвой — пишут сообщения или звонят. Обычно разговор начинается с тревожной информации: человеку сообщают, что якобы на предприятии проводится проверка, обнаружены нарушения или произошла утечка данных.

Затем мошенники подключают другого участника схемы — «куратора», «проверяющего» или «сотрудника службы безопасности». Под предлогом необходимости срочно «решить вопрос» они убеждают человека выполнять инструкции.

Используя психологическое давление и страх перед возможными последствиями, злоумышленники пытаются получить доступ к личной информации, банковским данным и кодам из СМС-сообщений. В некоторых случаях они заставляют людей оформлять кредиты или переводить деньги на счета преступников.

В СК подчеркнули: любые сообщения или звонки в мессенджерах от имени председателя ведомства или других руководителей являются мошенническими.

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