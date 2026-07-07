закрыть
7 июля 2026, вторник, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мошенники начали выдавать себя за председателя Следственного комитета

2
  • 7.07.2026, 22:03
  • 1,280
Мошенники начали выдавать себя за председателя Следственного комитета

Отсутствие правосудия в стране все чаще бьет по карманам белорусов.

Мошенники начали выдавать себя за председателя Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суть схемы FakeBoss заключается в том, что злоумышленники создают в мессенджерах поддельные аккаунты, используя имя, фамилию и фотографии настоящих руководителей, которые находят в открытом доступе.

После этого они связываются с потенциальной жертвой — пишут сообщения или звонят. Обычно разговор начинается с тревожной информации: человеку сообщают, что якобы на предприятии проводится проверка, обнаружены нарушения или произошла утечка данных.

Затем мошенники подключают другого участника схемы — «куратора», «проверяющего» или «сотрудника службы безопасности». Под предлогом необходимости срочно «решить вопрос» они убеждают человека выполнять инструкции.

Используя психологическое давление и страх перед возможными последствиями, злоумышленники пытаются получить доступ к личной информации, банковским данным и кодам из СМС-сообщений. В некоторых случаях они заставляют людей оформлять кредиты или переводить деньги на счета преступников.

В СК подчеркнули: любые сообщения или звонки в мессенджерах от имени председателя ведомства или других руководителей являются мошенническими.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский