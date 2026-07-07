Зеленский рассказал о подготовке к встрече с Трампом 7.07.2026, 22:16

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

У президента Украины «настроение боевое».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед встречей с президентом США Дональдом Трампом у него и у украинской команды «боевое настроение». Об этом он сказал журналистам 7 июля в Турции, где проходит саммит НАТО. Видео опубликовал «Новини.LIVE».

По словам главы Украинского государства, подготовка к переговорам продолжается, а сама встреча является важной и сложной с организационной точки зрения.

«Перед президентом Трампом всегда должно быть боевое настроение», – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина работает над организацией переговоров с американской стороной и другими партнерами.

Также Зеленский сообщил о первых результатах работы антибаллистической коалиции. По его словам, Украина уже увидела конкретные результаты сотрудничества в этом направлении.

Встреча Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре должна состояться в среду (8 июля). В планах президентов – обсудить пути завершения войны, развязанной страной-агрессором Россией.

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