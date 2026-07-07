Ученые: Мозг может видеть сны, пока человек еще бодрствует 7.07.2026, 22:29

Граница между сном и бодрствованием размыта сильнее, чем считалось.

Граница между сном и бодрствованием оказалась значительно менее четкой, чем принято думать: мозг способен создавать галлюцинаторные, сновидческие образы еще во время бодрствования, а в фазе сна — вести планомерный рациональный монолог, выяснили нейробиологи из парижского института ICM. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Авторы — Николя Декат и Дельфин Удьетт — исследовали состояние гипнагогии: переходную зону между сном и бодрствованием, в которой роятся обрывки мыслей, зрительные образы и фрагменты снов. Чтобы изучить ее структуру, они записали активность мозга 103 участников с помощью ЭЭГ (электроэнцефалограммы) во время дневного сна. Участников несколько раз будили звуком и спрашивали: «Что было у вас в голове прямо перед сигналом?»

Всего было собрано 375 мысленных отчетов. Вместо того чтобы заранее разделить их на «сны» и «мысли», исследователи скормили данные алгоритму машинного обучения и дали ему самому найти «семьи» похожих переживаний. Алгоритм выделил четыре типа: обрывки воспоминаний, мысли о внешней обстановке, галлюцинаторные образы (типа «на меня карабкались муравьи с кроссвордами») и целенаправленный внутренний монолог (планирование дел).

Ключевое открытие: все четыре типа встречались и во время бодрствования, и в фазах N1 и N2 (легкий и умеренный сон). Несколько участников с явными признаками бодрствования на ЭЭГ сообщали о ярких сновидческих картинах; другие, спящие по всем нейронным показателям, рассуждали о рабочих делах.

Детальный анализ мозговых сигналов показал: галлюцинаторные образы сопровождаются ослаблением связей между удаленными зонами мозга — независимо от того, спит человек или нет. Иными словами, мозг переключается в «сновидческий режим» исходя из своей внутренней динамики, а не из формального состояния сна.

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