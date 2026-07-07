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ВВС: Российские элиты все больше недовольны войной против Украины

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  • 7.07.2026, 22:37
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ВВС: Российские элиты все больше недовольны войной против Украины

Они перекладывают ответственность за войну лично на Путина.

В последние месяцы поддержка войны против Украины среди российских элит снизилась. Об этом на полях саммита НАТО в Анкаре заявил высокопоставленный чиновник Альянса в комментарии BBC.

«Мы видим, как элиты в Санкт-Петербурге и Москве замечают, как горят пожары на НПЗ. Мы слышим, что некоторые члены элиты теперь говорят о том, что это война Путина, а не их война», – сказал анонимный собеседник издания.

Рассуждая о позиции России, он упомянул о медленных темпах российского продвижения, проблемах в экономике и сложностях с привлечением новых добровольцев, но признал при этом, что эти тренды в Альянсе замечают уже давно, тогда как изменение отношения элит к войне в НАТО считают новым фактором.

«Путин много делал для того, чтобы в Москве и Петербурге не ощущали боль войны. Но украинские удары, ситуация с НПЗ, санкции на это влияют. Так что меняющаяся динамика – это не всегда про ситуацию на фронте. Это и про то, что происходит внутри Москвы” , – сказал представитель НАТО.

При этом он признал, что в НАТО пока не могут оценить, приведут ли новые сложности к изменению подхода России. Пока, по оценке Альянса, долгосрочные цели Кремля, касающиеся захвата украинских территорий, не изменились. Альянс при этом сомневается, что в нынешних обстоятельствах российская армия сможет осуществить захват оставшихся территорий Донбасса как минимум в течение этого года.

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