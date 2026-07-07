Сенатор Грэм: Украина превзошла все ожидания в борьбе с российским вторжением 7.07.2026, 22:54

ЛИНДСИ ГРЭМ

ФОТО: REUTERS

Республиканец анонсировал санкции против РФ.

Украина превзошла все ожидания в борьбе с российским вторжением. Теперь союзники должны усилить свою поддержку. Об этом заявил республиканец от штата Южная Каролина, сенатор Линдси Грэм на своей странице в соцсети X.

«Украина превзошла все ожидания в деле освобождения своей страны от российского вторжения и заслуживает дальнейшей усиленной поддержки. Мой законопроект о санкциях против России, разработанный совместно с сенатором Блюменталем, может принести реальные результаты. Этот законопроект, пользующийся широкой и глубокой поддержкой обеих партий, позволит президенту Трампу ввести пошлины на ведущие страны, закупающие дешевую российскую нефть и природный газ для поддержания военной машины Путина», - написал он.

Грэм подчеркнул, что это лето является самым подходящим временем для того, чтобы приложить все усилия и оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, заставив его сесть за стол переговоров.

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