В Минск приедет президент Узбекистана

В Минск приедет президент Узбекистана1
- 7.07.2026, 23:32
Шавкат Мирзиёев встретится с Лукашенко.
Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8−9 июля посетит Беларусь с официальным визитом.
«В рамках переговоров на высшем уровне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов», — сообщила пресс-служба Лукашенко.
Отмечается, что к подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном.