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В Минск приедет президент Узбекистана

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  • 7.07.2026, 23:32
В Минск приедет президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев
Фото: strategeast

Шавкат Мирзиёев встретится с Лукашенко.

Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8−9 июля посетит Беларусь с официальным визитом.

«В рамках переговоров на высшем уровне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что к подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном.

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