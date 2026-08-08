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Маск отказался предоставить Украине Starlink для ударов вглубь России

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  • 8.08.2026, 1:00
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Маск отказался предоставить Украине Starlink для ударов вглубь России
Фото: Getty Images

С просьбами к владельцу SpaceX обращался Федоров.

Киев вместо американских перехватчиков Patriot, запасы которых сократились из-за войны в Иране, рассчитывал использовать спутники Starlink, чтобы наносить удары по российским ракетным установкам в глубине территории РФ. Однако владелец компании SpaceX Илон Маск отказывается предоставить ВСУ такую возможность. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники пишет The Atlantic.

По данным собеседников издания, с просьбами разрешить Украине подключаться к спутникам Starlink над международно признанной территорией России к Маску продолжает обращаться экс-министр обороны Михаил Фёдоров, который в начале года договорился с миллиардером о блокировке системы для российских войск. Отмечается, что он делает это «закулисными способами». Несмотря на предпринимаемые попытки, как отмечают близкие к Фёдорову источники, «на данный момент положительного решения нет».

Маск, по словам собеседников издания, настаивает на необходимости заключения мирного соглашения и предупреждает о риске эскалации войны в случае разрешения на удары вглубь России.

На данный момент украинские войска могут атаковать российские объекты с использованием системы Starlink только в пределах официально признанной территории Украины, включая Крым и оккупированные территории.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме 28 июля просил президента США Дональда Трампа разрешить ВСУ использовать Starlink для наведения украинских беспилотников при ударах по целям в глубине России.

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