Путин усиливает ФСБ, чтобы удержать военную элиту под контролем 4 8.08.2026, 3:00

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Силовики могут действовать фактически без ограничений.

Путин все больше опирается на жесткую линию внутри Федеральной службы безопасности, поручая силовикам укреплять контроль над элитами на фоне затяжной войны против Украины, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Часть российских влиятельных групп все чаще выражает опасения, что ФСБ получила слишком широкие полномочия и начинает действовать практически без ограничений. Особую роль играет Второе управление службы, которое занимается борьбой с терроризмом и внутренними угрозами.

Источники Bloomberg утверждают, что именно это подразделение продвигает уголовное дело о «терроризме» против основателя Telegram Павла Дурова, что может открыть путь к более жесткому контролю над мессенджером. «Второе управление ФСБ получает фактически карт-бланш», — пишут авторы материала.

После взрыва в центре Москвы сторонники усиления силового курса получили дополнительные аргументы для расширения мер безопасности. Одновременно влияние некоторых других представителей кремлевской системы, включая Сергея Кириенко, по данным собеседников издания, снижается.

Репрессивное давление внутри России также усиливается. Под преследование попадают оппоненты войны, журналисты, ученые и представители культуры, которым предъявляют обвинения в «экстремизме» и «государственной измене». Бизнес сталкивается с перераспределением активов, а против уехавших критиков власти принимаются новые законодательные меры.

Главу Второго управления ФСБ Алексея Седова связывают с громкими делами против Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы. По словам аналитиков, усиление роли силовиков отражает растущую нервозность внутри системы на фоне потерь на фронте, санкций и ударов по российской территории.

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