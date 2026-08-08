Россияне атаковали дроном больницу в Херсоне

Россияне атаковали дроном больницу в Херсоне1
- 8.08.2026, 4:33
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Есть пострадавшие.
В украинском Херсоне российские оккупанты атаковали беспилотником больницу в центре города, пострадали четыре сотрудницы.
Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила пресс-служба Херсонской городской военной администрации.
По данным городской военной администрации, удар произошел около 18:20. Российские войска атаковали с дрона территорию больницы в центре Херсона.
Ранения получили женщины в возрасте 53, 56, 65 и 67 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и контузии. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие продолжат лечение амбулаторно.
В ночь на 6 августа российские оккупационные войска атаковали Херсон. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры город остался без электроэнергии.
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей города не перегружать сеть после появления электроэнергии. Он советует не включать сразу энергозатратные приборы.