Россия боится атаки ВСУ на Камчатку 8.08.2026, 5:00

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На подлодках появились антидроновые сетки.

Россия расширила использование противобеспилотных сетей для защиты подводных лодок на крупной военно-морской базе в Тихом океане, расположенной за тысячи километров от Украины и зоны действия украинских ударных беспилотников. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, проанализированные изданием Business Insider.

Снимки, полученные американской компанией Vantor, специализирующейся на космической разведке, показывают около 10 подводных лодок, накрытых противобеспилотными сетями на атомной подводной базе Рыбачий на Камчатке.

На кадрах, сделанных в мае, видно, что сетями покрыты субмарины именно на этой базе — ключевом узле Тихоокеанского флота ВМФ России, где базируются как атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, так и ударные подводные лодки.

Отмечается, что, хотя Рыбачий находится более чем в 7200 километрах к востоку от Украины, применённые здесь противобеспилотные сети по конструкции повторяют оборонительные сооружения, которые Россия разворачивает гораздо ближе к эпицентру войны — для защиты объектов и кораблей Черноморского флота.

Появление подобных средств защиты так далеко от зоны боевых действий говорит о том, что Россия воспринимает угрозу атак беспилотников как актуальную далеко за пределами непосредственной линии фронта — в том числе применительно к своему Тихоокеанскому флоту.

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