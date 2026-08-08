Бойцы ВСУ получили особое снаряжение Бундесвера 1 8.08.2026, 8:09

6,872

Солдат армии Германии

Фото: Getty Images

Новая система построена по принципу многослойности и адаптивности.

Украинские военнослужащие начали использовать новые элементы боевой одежды, которые внедряет Германия в рамках масштабной модернизации собственной армии. Речь идет о боевых штанах и рубашках производства компании Hexonia, которые входят в новую модульную систему экипировки Бундесвера.

Об этом сообщает портал «Милитарный».

Все элементы снаряжения входят в состав Kampfbekleidungssatz Streitkräfte (KBS SK) – новой модульной системы боевой одежды немецкой армии. Она создана по принципу многослойности, что позволяет военному адаптировать экипировку в зависимости от погоды, времени года и характера задачи.

В комплект входят боевые брюки, боевая рубашка, полевая куртка, утеплительные и водозащитные слои, термобелье, перчатки и другие элементы снаряжения.

Главная особенность KBS SK – модульность. Даже с дополнительными утеплительными или защитными слоями военнослужащий имеет доступ к снаряжению, которое размещается на бронежилете или поясной системе.

Новая экипировка является частью масштабной программы модернизации Бундесвера, охватывающей не только одежду, но и средства индивидуальной защиты. В целом система включает более 100 элементов – от полевого ножа и одежды до бронежилетов, шлемов и рюкзачных систем.

Комплект снаряжения KBS-SK Bundeswehr

Фото: Bundeswehr

Параллельно Германия обновляет бронезащиту военных в рамках системы MOBAST (Modulare ballistische Schutz- und Trageausstattung). Она предусматривает модульный бронежилет с возможностью установки дополнительной защиты шеи, плеч, паха и бедер в зависимости от задачи.

Также Бундесвер получает новые боевые шлемы с возможностью установки приборов ночного видения, современных средств связи и активных наушников.

Новый комплект индивидуальной бронезащиты Бундесвера "MOBAST" Фото: Bundeswehr

Украинские военные, уже использующие новую форму, положительно оценивают ее качество и удобство.

«Формой я доволен. Она качественная, удобная, носится хорошо», - рассказал один из военнослужащих в комментарии «Милитарному».

В то же время он отметил, что не все элементы немецкого снаряжения все равно оцениваются военными. По его словам, бронежилеты Бундесвера не стали основным элементом помощи, которую получали украинские подразделения, а больше всего используются именно элементы одежды и другое снаряжение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com