В Сызрани атакован НПЗ: разразился крупный пожар 3 8.08.2026, 8:20

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Фото: Wikipedia

Завод производит авиационный керосин для армии РФ.

В ночь на 8 августа 2026 года город Сызрань Самарской области РФ подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Основной целью удара стал нефтеперерабатывающий завод.

После ударов на территории предприятия начался масштабный пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы, сообщает OBOZ.UA.

Результаты атаки

В Самарской области около 3:00 по местному времени был объявлен режим угрозы атаки БПЛА. При этом уже вскоре после полуночи жители Сызрани сообщили о серии взрывов в районе промышленной зоны.

Согласно данным мониторинговых каналов и материалам очевидцев, опубликованным в сети, после прилетов на территории Сызранского НПЗ начался пожар. На кадрах с места происшествия зафиксировано сильное возгорание на промышленной площадке завода.

Картографическая веб-платформа NASA FIRMS, которая показывает активные пожары и тепловые аномалии по всему миру практически в реальном времени, также подтверждает атаку по НПЗ. По состоянию на утро 8 августа спутники зафиксировали многочисленные очаги возгорания на территории предприятия.

Фото: NASA Firms

Из-за угрозы применения БПЛА Росавиация временно ввела план «Ковер» на прием и отправку воздушных судов в международном аэропорту Курумоч. По состоянию на утро 8 августа задерживались на вылет и прибытие не менее 11 международных и внутренних рейсов.

Фото: Exilenova+

Что известно о предприятии

Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из ключевых предприятий Самарской группы НПЗ, входящее в состав ПАО «НК «Роснефть».

Фото: Exilenova+

Проектная мощность переработки составляет до 8,9 млн тонн нефти в год (около 3% всей нефтепереработки РФ). Основная продукция: автомобильный бензин (АИ-92, АИ-95), дизельное топливо, авиационный керосин (ТС-1), судовое топливо, сжиженные углеводородные газы, мазут и битум.

Завод имеет прямой выход на железнодорожные магистрали Поволжья, трубопроводную систему АК «Транснефть», а также возможность отгрузки топлива речным транспортом через Волгу в Волго-Вятский регион, Центр и Каспийский бассейн.

Влияние на ВПК и армию РФ

Сызранский НПЗ играет стратегическую роль в обеспечении военной логистики РФ. Географическое положение завода позволяет оперативно поставлять дизельное топливо и бензин подразделениям Центрального и Южного военных округов. Именно ЮВО является основным логистическим узлом снабжения оккупационной группировки войск на территории Украины.

Завод производит авиационный керосин марки ТС-1, который поставляется на военные аэродромы Поволжья, центра и юга России. Это топливо заправляется в боевую авиацию (истребители, бомбардировщики и штурмовики), наносящую ракетно-бомбовые удары.

Топливо Сызранского НПЗ обеспечивает логистические цепочки оборонных предприятий Поволжского кластера ВПК (производство бронетехники, боеприпасов и ракетных систем).

Фото: Google maps

Напомним, 7 августа в Екатеринбурге под атакой оказался местный склад маркетплейса Wildberries. В результате попаданий на объекте возник пожар и поднялся дым, персонал был эвакуирован.

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