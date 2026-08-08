Reuters: Продавцов из Wildberries ждут массовые «сюрпризы» 7 8.08.2026, 8:24

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Будет ли что-нибудь делать Кремль?

У России нет достаточно средств, чтобы спасти продавцов, пострадавших от украинских атак на склады маркетплейса Wildberries. То, что произошло с маркетплейсом, контролирующим половину рынка электронной коммерции в стране, – серьезный удар по экономике.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источника агентства, приближенного к Кремлю, будет волна банкротств.

«Ни у кого нет таких денег, чтобы поддержать продавцов. Речь идет о сотнях миллиардов рублей», - сказал источник.

Проблема состоит еще и в том, что значительная часть продавцов на Wildberries – это индивидуальные предприниматели (ИП). А они по закону РФ несут ответственность за долги своим имуществом.

Другими словами, те, кто потерял товар не по собственной вине, при наличии кредитов могут потерять все или большую часть активов. Торгово-промышленная палата предложила правительству изменить процедуру банкротства, чтобы не допустить подобную ситуацию.

Российские власти обсуждают пакет поддержки для продавцов, который, однако, не включает прямые выплаты пострадавшим. Рассматриваются кредитные каникулы, льготные кредиты и налоговые льготы, но насколько быстро сможет государство помочь продавцам, которым уже сейчас нужно выплачивать долги - неизвестно.

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