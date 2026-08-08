Аграрии в шоке от безумия Лукашенко 23 8.08.2026, 13:10

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Абсурдный приказ вначале восприняли как шутку.

Александр Лукашенко приказал отправлять в армию тех, кто плохо работает. И это не просто эмоциональное заявление. В Гродненской области уже объявили о первых кандидатах на такую «воспитательную меру». Deutsche Welle выяснила, как чиновники собираются исполнять поручение, что об этом думают сами аграрии и насколько подобная практика соответствует белорусскому законодательству.

Что предложил Лукашенко

22 июля во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании Александр Лукашенко предложил неожиданный способ борьбы с нарушениями трудовой дисциплины. По его мнению, аграриев, которые «не умеют работать» или не выполняют поручения во время жатвы, следует отправлять в армию.

«Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу, — заявил он, поручив передать соответствующее распоряжение министру обороны. — Там силы специальных операций рассредоточены по украинской границе. Нелегко — комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда — в распоряжение сил специальных операций».

При этом Лукашенко дал понять, что речь идет не только о рядовых работниках. По его словам, ответственность должна распространяться и на чиновников всех уровней. «Любой чиновник — в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником. Любое неисполнение — в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть», — сказал он.

Никакого отдельного указа или другого нормативного документа, который бы вводил подобную меру ответственности, после совещания опубликовано не было. Тем не менее уже вскоре чиновники на местах начали демонстрировать, что поручение исполняется.

На Гродненщине уже собрали «взвод»

Самым показательным примером стала Гродненская область. Председатель облисполкома Юрий Караев сообщил, что в регионе уже насчитали около 30 работников сельхозпредприятий, которых подозревают в хищениях имущества или недобросовестном исполнении обязанностей во время уборочной кампании.

«Это те, кто не понял, что все работают на урожай, и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, народного добра», — заявил госСМИ Караев, добавив, что из этих людей уже можно «собрать взвод».

По его словам, кандидатов отбирали военные комиссариаты и милиция по ходатайствам председателей райисполкомов и руководителей сельхозпредприятий. Теперь им предстоит определить, кто годен к службе с оружием, а кого направят в инженерные подразделения.

Если человека признают пригодным к военной службе, его, как утверждает Караев, могут отправить ближе к южной границе Беларуси — именно такой вариант и озвучивал Лукашенко. Остальных планируют использовать на оборонных работах: переноске шпал, земляных работах, строительстве дорог и других задачах инженерных подразделений.

При этом глава облисполкома не уточнил, возбуждены ли в отношении этих людей уголовные дела. Он лишь заметил, что такая мера может стать альтернативой лишению свободы и после службы работники смогут вернуться на свои предприятия.

«Кадров не хватает»

На сельхозпредприятиях инициативу обсуждают уже несколько недель. По словам агронома одного из хозяйств Гродненской области, сначала многие восприняли заявление Лукашенко как шутку.

«Но через пару дней в контору пришла разнарядка из райисполкома — дать списки проштрафившихся работников. А кто их заменит, пока они будут служить? Кадров и так не хватает. Так что ничем это не поможет. Приравняли армию к тюрьме и думают, что люди лучше будут работать. Я в это не верю, — говорит собеседник. — Нам периодически привозят обязанных лиц (родители, обязанные возмещать расходы на детей, которые находятся на попечении государства. — Прим. DW), так с ними больше проблем, чем результата».

Его слова подтверждают и официальные данные о кадровом дефиците. В республиканском банке вакансий остаются незакрытыми тысячи рабочих мест в сельском хозяйстве — от трактористов и животноводов до агрономов.

Белорусский адвокат, комментируя ситуацию, обращает внимание, что подобный механизм вообще не предусмотрен законодательством. По его словам, Конституция не позволяет государственным органам вводить новые меры ответственности, которых нет в законах.

Трудовой кодекс содержит исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий — замечание, выговор, лишение стимулирующих выплат или увольнение. Направление на военную службу среди них отсутствует. Не предусматривает такой возможности и Закон «О воинской обязанности и воинской службе». Он определяет конкретные основания для прохождения службы — срочную службу, службу в резерве, контракт, мобилизацию и другие случаи, прямо установленные законодательством.

«Ни одна норма закона не допускает направления гражданина на военную службу в качестве санкции за нарушение трудовой дисциплины или неисполнение поручений руководства, — говорит собеседник. — Порядок призыва граждан строго регламентирован законом: решение принимается в рамках призывной кампании, при наличии установленных законом оснований и с соблюдением предусмотренных процедур, включая деятельность призывных комиссий. Президент вправе объявлять очередной призыв, однако не вправе заменять установленную законом процедуру индивидуальными распоряжениями в отношении конкретных лиц».

Кроме того, власти не поясняют, будет ли учитываться медицинское состояние таких «призывников», их возраст, семейное положение, — все эти факторы имеют значение во время призывной кампании. Не комментируют чиновники и то, будут ли платить работникам сельхозпредприятий, пока они будут в армии.

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