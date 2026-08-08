Пить или не пить кофе по утрам? 8 8.08.2026, 8:55

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Гастроэнтерологи рекомендуют другой напиток.

Многие люди начинают утро с чашки ароматного кофе, даже не задумываясь, как это влияет на организм после ночного сна.

Однако гастроэнтерологи советуют сначала позаботиться о восстановлении водного баланса и поддержке пищеварительной системы, а потом тянуться к кофеину, пишет ТСН .

Специалисты отмечают, что первым утренним напитком совсем не обязательно должен быть кофе. Для многих людей гораздо лучшим выбором станет теплый травяной чай, помогающий мягко «разбудить» желудочно-кишечный тракт и поддержать нормальное пищеварение.

Почему после пробуждения организма нужна жидкость

Во время сна человек не пьет воду в течение 6–8 часов или даже дольше. Поэтому организм естественно теряет часть жидкости, а слизистые пищеварительного тракта становятся менее увлажненными.

Стакан воды или теплого травяного чая с утра помогает:

восстановить водный баланс;

поддержать нормальную работу кишечника;

способствовать комфортному пищеварению;

подготовить организм к первому приему пищи.

Именно поэтому многие гастроэнтерологи начинают день не с кофе, а с напитка без кофеина.

Почему именно травяной чай

В отличие от кофе или крепкого черного чая, травяные настои не содержат кофеина и могут действовать мягче на пищеварительную систему.

Среди наиболее популярных вариантов врачи выделяют:

ромашковый чай — традиционно ассоциируется с успокаивающим действием и может помогать уменьшить дискомфорт в желудке;

имбирный чай — часто используют для поддержания нормального пищеварения и уменьшения ощущения тошноты;

мятный чай — многим людям помогает при вздутии живота и ощущении тяжести после еды.

В то же время реакция организма индивидуальна. Например, людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) мята может не подходить, поскольку иногда способна усиливать изжогу.

Нужно ли полностью отказываться от кофе

Нет. Врачи не призывают вычеркивать кофе из своей жизни. Если он не вызывает дискомфорта, его можно оставить в ежедневном рационе.

Однако специалисты рекомендуют не делать кофе первым напитком после пробуждения. Сначала лучше выпить стакан воды или теплого травяного чая, а уж потом наслаждаться любимым кофе, особенно если вы завтракаете.

Такой простой ритуал помогает организму легче адаптироваться после ночного сна и поддерживать здоровую работу пищеварительной системы.

Другие утренние привычки, поддерживающие пищеварение

Кроме правильного напитка, гастроэнтерологи советуют обратить внимание и на другие ежедневные привычки:

не пропускать завтрак;

добавлять в рацион продукты, богатые клетчаткой;

достаточно пить воду в течение дня;

больше двигаться;

не торопиться во время еды.

Именно совокупность здоровых привычек оказывает наибольшее влияние на состояние кишечника, а не какой-то один «волшебный» продукт.

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