закрыть
15 августа 2026, суббота, 2:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский дрон проник в Донецкий аэропорт и сжег «Шахед» еще до запуска

1
  • 8.08.2026, 8:57
  • 4,548
Украинский дрон проник в Донецкий аэропорт и сжег «Шахед» еще до запуска

Опубликованы эксклюзивные кадры.

Дроновое подразделение Службы безопасности Украины нанесло удар по Донецкому аэропорту. Удалось уничтожить российский БПЛА «Шахед» еще до его запуска. Эксклюзивные кадры опубликовал в Х украинский волонтер Сергей Стерненко.

В ходе операции был разбит реактивный «Шахед» и машина мобильной огневой группы ВС РФ.

«Неустановленное подразделение ЦСО «А» побывал в Донецком аэропорту, где уничтожил реактивный «Шахед» на пусковой установке, а также автомобиль МОГ. Уничтожать российсике пусковые — это самый эффективный способ борьбы против российских дронов и ракет», — написал волонтер.

Отметим, что в последнее время Россия увеличила использование реактивных «Шахедов» для ударов по Украине. Он может развивать скорость до 600 км/ч, в связи с чем его довольно сложно перехватить.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук