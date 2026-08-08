Украинский дрон проник в Донецкий аэропорт и сжег «Шахед» еще до запуска 1 8.08.2026, 8:57

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Опубликованы эксклюзивные кадры.

Дроновое подразделение Службы безопасности Украины нанесло удар по Донецкому аэропорту. Удалось уничтожить российский БПЛА «Шахед» еще до его запуска. Эксклюзивные кадры опубликовал в Х украинский волонтер Сергей Стерненко.

В ходе операции был разбит реактивный «Шахед» и машина мобильной огневой группы ВС РФ.

«Неустановленное подразделение ЦСО «А» побывал в Донецком аэропорту, где уничтожил реактивный «Шахед» на пусковой установке, а также автомобиль МОГ. Уничтожать российсике пусковые — это самый эффективный способ борьбы против российских дронов и ракет», — написал волонтер.

Отметим, что в последнее время Россия увеличила использование реактивных «Шахедов» для ударов по Украине. Он может развивать скорость до 600 км/ч, в связи с чем его довольно сложно перехватить.

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