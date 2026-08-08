Появилась яркая притча о конце абсолютной власти

Появилась яркая притча о конце абсолютной власти4
- 8.08.2026, 9:02
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В главной роли — Александр Филиппенко.
Режиссер Анна Кузьминых и художница Мария Покровская (@n.evernow) представили яркую притчу о конце абсолютной власти — «To Dust». В главной роли — известный российский актер Александр Филиппенко, покинувший страну в знак несогласия с действиями режима.
Его игра была записана удалённо и перенесена на сгенерированных персонажей через технологии переноса мимики и движения.
«Стареющий правитель просыпается в тишине собственного государственного аппарата. Кнопки не работают, охрана не отвечает. Он встречает своё молодое «я» и Голову — собирательный образ диктатуры. И растворяется в небытии», — рассказали о своей кинопритче создатели.
«To Dust» — это AI-гибридный фильм: живая драматическая игра в сочетании с генеративными визуальными инструментами. Сценарий написан без использования ИИ, на основе оригинального рассказа. Все художественные, монтажные и смысловые решения приняты авторами.