«Метро 2033»: жители Сызрани отреагировали на удар украинских дронов по НПЗ 18 8.08.2026, 9:09

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Атака оказалась успешной.

В ночь на субботу, 8 августа, Силы обороны Украины нанесли воздушные удары по стратегическим объектам в Самарской области России. По предварительной информации, украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Режим беспилотной и ракетной опасности на территории Самарской области 8 августа ввели примерно в 02:05, а отменили – в 05:05. Примерно в 02:44 в аэропорту Самары ввели временный запрет на полеты самолетов. Первые взрывы в этом российском регионе раздались примерно в 03:00. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+ (осторожно, ненормативная лексика!).

Жители Сызрани сообщили о многочисленных взрывах. Утверждается, что украинские БпЛА атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Фотографии и видео, размещенные в социальных сетях, это подтверждают. Судя по всему, атака оказалась успешной, так как на территории предприятия зафиксировали прилеты и пожары.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на момент написания данной новости еще никак не комментировал ситуацию в регионе. Хранили полное молчание и центральные власти.

Сызранский НПЗ принадлежит компании «Роснефть». Его доля в общероссийской переработке нефти составляет около 3%. Этот завод снабжает топливом и горюче-смазочными материалами армию РФ, поэтому является законной целью для ВСУ.

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