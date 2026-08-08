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Дроны поразили еще 12 судов «теневого флота» РФ

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  • 8.08.2026, 11:14
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Дроны поразили еще 12 судов «теневого флота» РФ
Фото: Getty Images

Операция «МоЛоЧКа» продолжается.

Украинские дроны за неделю поразили еще 12 судов «теневого флота» России в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.

Суда поражены в Черном и Азовском морях в течение 1-8 августа в рамках операции «МоЛоЧКа».

За время действия операции 6 июля - 8 августа дронами СБС результативно отработано 218 единиц плавсредств, из которых в Азовском море - 134 судов, в Черном море - 84.

Операция «МоЛоЧКа»

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские беспилотники в течение 48 часов атаковали 13 российских судов «теневого флота» в акваториях Черного и Азовского морей.

Перед этим СБС поразили 4 судна «теневого флота» России в Черном море.

В ночь на 18 июля дроны также атаковали «теневой флот» России в Черном и Азовском морях. Было поражено еще 13 судов.

17 июля украинские морские дроны уничтожили еще 12 судов «теневого флота» России в Черном море.

А в ночь 16 июля операторы Сил беспилотных систем атаковали еще 11 судов.

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