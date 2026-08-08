Евросоюз отреагировал на решение Сената США по «адским санкциям» против РФ 4 8.08.2026, 9:56

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Урсула фон Дер Ляйен

Фото: DW

Россию можно лишить ресурсов, необходимых для продолжения войны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала поддержку Сенатом США законопроекта об усилении санкций против России. Она подчеркнула, что ограничения должны охватывать все источники доходов, позволяющие Кремлю продолжать войну против Украины.

Об этом свидетельствует сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Х.

«На фоне принятия 21-го пакета санкций ЕС я приветствую принятие Сенатом США законопроекта Грэмма. Этот законопроект чтит память человека, который твердо верил в силу скоординированных санкций для ослабления российской военной машины», - написала глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, санкционное давление должно быть направлено на все источники финансирования российской агрессии.

«От российских олигархов до экспорта энергоносителей и «теневого флота» – каждый источник доходов, подпитывающий агрессию Кремля, должен стать объектом санкций со всех сторон», – заявила она.

Президент Еврокомиссии также отметила важность совместных действий Соединенных Штатов и Европейского Союза. По ее мнению, скоординированные санкции могут лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.

«Давайте вместе лишим Россию средств для продолжения войны, которую она не может выиграть», – призвала фон дер Ляйен.

Она добавила, что жесткие и взаимодополняющие санкции могут продемонстрировать, каких результатов способны добиваться США и Европа, действуя совместно.

«Благодаря жестким, взаимодополняющим санкциям Европа и Соединенные Штаты могут еще раз продемонстрировать, чего могут достичь исторические партнеры, когда действуют сообща», – подытожила президент Еврокомиссии.

Что предусматривает санкционный законопроект

Сенат США в пятницу большинством голосов поддержал масштабный законопроект о санкциях против России, разработанный на основе инициатив покойного сенатора Линдси Грэма.

В ходе голосования документ поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против. Для принятия было необходимо не менее 60 голосов.

Законопроект должен усилить экономическое давление на Россию и предоставить президенту США новые полномочия по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы.

В частности, документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% на товары из стран, которые остаются крупнейшими покупателями российской нефти и газа или способствуют обходу санкций.

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