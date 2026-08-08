В Беларуси ввели новые правила военного учета для женщин 12 8.08.2026, 10:02

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Фото: aif.by

Теперь военнообязанными будут ветеринары и фармацевты.

Национальный правовой портал опубликовал постановление Министерства обороны от 30 июля. Оно изменяет старое постановление от 2020 года. И теперь в нем — расширенный список специальностей военного учета для женщин. Также изменился и пороговый возраст.

Новый документ от Минобороны установил пороговый возраст, с которого белорусок будут ставить на военный учет — это 19 лет. В прошлом постановлении этого не было.

Также изменился и перечень специальностей. В редакции прошлого постановления их было 10, теперь — 14. Из него убрали четыре врачебных специальности: бактериолога, лаборанта, терапевта и хирурга. Но добавили восемь других:

«Ветеринарная медицина» — фельдшер ветеринарной медицины;

«Медико-диагностическое дело» — фельдшер-лаборант;

«Фармация» — фармацевт;

«Медико-диагностическое дело» — врач;

«Фармация» — провизор;

«Амбулаторно-поликлиническая помощь» — помощник врача;

«Рентгенология» — рентгенолаборант;

«Медицинское обеспечение воинской деятельности» — военный фельдшер.

Также отдельно добавлена специальность «Сестринское дело» с квалификацией «медицинская сестра (медицинский брат)».

Согласно закону, женщины, которые состоят на воинском учете в период мобилизации могут привлекать к военной службе. В мирное время их могут вызывать на военные сборы.

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