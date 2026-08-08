В Беларуси ввели новые правила военного учета для женщин

В Беларуси ввели новые правила военного учета для женщин12
- 8.08.2026, 10:02
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Теперь военнообязанными будут ветеринары и фармацевты.
Национальный правовой портал опубликовал постановление Министерства обороны от 30 июля. Оно изменяет старое постановление от 2020 года. И теперь в нем — расширенный список специальностей военного учета для женщин. Также изменился и пороговый возраст.
Новый документ от Минобороны установил пороговый возраст, с которого белорусок будут ставить на военный учет — это 19 лет. В прошлом постановлении этого не было.
Также изменился и перечень специальностей. В редакции прошлого постановления их было 10, теперь — 14. Из него убрали четыре врачебных специальности: бактериолога, лаборанта, терапевта и хирурга. Но добавили восемь других:
«Ветеринарная медицина» — фельдшер ветеринарной медицины;
«Медико-диагностическое дело» — фельдшер-лаборант;
«Фармация» — фармацевт;
«Медико-диагностическое дело» — врач;
«Фармация» — провизор;
«Амбулаторно-поликлиническая помощь» — помощник врача;
«Рентгенология» — рентгенолаборант;
«Медицинское обеспечение воинской деятельности» — военный фельдшер.
Также отдельно добавлена специальность «Сестринское дело» с квалификацией «медицинская сестра (медицинский брат)».
Согласно закону, женщины, которые состоят на воинском учете в период мобилизации могут привлекать к военной службе. В мирное время их могут вызывать на военные сборы.