Ученые назвали три фактора, которые защищают мозг на десятилетия 2 8.08.2026, 10:13

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Возраст и генетика по-прежнему играют важную роль.

Новое исследование показало, что контроль трех факторов здоровья в возрасте от 45 до 65 лет может значительно увеличить период жизни без деменции. Ученые выяснили, что люди с нормальным давлением, без диабета и без привычки курить в среднем проживали примерно на 13 лет дольше без когнитивных нарушений, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователи проанализировали данные более 12 тысяч участников долгосрочного наблюдения, которое длилось около 26 лет. В начале исследования у всех не было деменции, а специалисты оценивали уровень давления, наличие диабета и статус курения.

«Каждый дополнительный фактор риска в среднем возрасте был связан с меньшим количеством ожидаемых лет жизни без деменции», — пишет один из авторов исследования доктор Джордан Вайс.

Ученые подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако показывает сильную зависимость между состоянием сосудистой системы и здоровьем мозга.

«Мы понимаем, что значительная часть случаев деменции может быть предотвращена, и большая часть потенциала профилактики связана с сосудистыми факторами риска», — считает доктор Йозеф Кореш.

Помимо отказа от курения, контроля давления и сахара, специалисты советуют поддерживать физическую активность, сохранять социальные связи, тренировать мозг, следить за весом и питанием.

Возраст и генетика по-прежнему играют важную роль, однако деменция не является неизбежным следствием старения. По мнению ученых, забота о здоровье в 40–60 лет может стать одним из самых эффективных способов сохранить ясность мышления на долгие годы.

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