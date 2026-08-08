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Дроны поразили сразу два НПЗ в России

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  • 8.08.2026, 10:20
  • 4,360
Дроны поразили сразу два НПЗ в России

Вспыхнули пожары.

Краснодарский край РФ и Самарскую область ночью 8 августа атаковали дроны. В результате на двух НПЗ загорелись масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

А именно речь идет о поражениях Ильского НПЗ в Краснодарском крае и НПЗ в Сызрани.

Сызранский НПЗ

Сначала паблики сообщили о «прикуренном» нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани.

«Местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров», – сообщил один из Telegram-каналов.

Следует отметить, что местные власти подтвердили обстрел, о чем известил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется», - написал в Telegram чиновник.

В пабликах распространили кадры с места поражения – красное зарево и густой черный дым охватили НПЗ.

Ильский НПЗ

Испытал повреждения в результате атаки дронов и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков.

Относительно кадров, на них четко виден огонь, который до сих пор гасят российские спасатели.

Фото: Exilenova+
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