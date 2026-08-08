Дроны поразили сразу два НПЗ в России

Дроны поразили сразу два НПЗ в России2
- 8.08.2026, 10:20
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Вспыхнули пожары.
Краснодарский край РФ и Самарскую область ночью 8 августа атаковали дроны. В результате на двух НПЗ загорелись масштабные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
А именно речь идет о поражениях Ильского НПЗ в Краснодарском крае и НПЗ в Сызрани.
Сызранский НПЗ
Сначала паблики сообщили о «прикуренном» нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани.
«Местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров», – сообщил один из Telegram-каналов.
Следует отметить, что местные власти подтвердили обстрел, о чем известил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Уважаемые жители Самарской области. Одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется», - написал в Telegram чиновник.
В пабликах распространили кадры с места поражения – красное зарево и густой черный дым охватили НПЗ.
Ильский НПЗ
Испытал повреждения в результате атаки дронов и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков.
Относительно кадров, на них четко виден огонь, который до сих пор гасят российские спасатели.