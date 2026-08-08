Европу накрыла новая волна жары 6 8.08.2026, 11:33

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Франция, 25 июня 2019 года

Фото: Reuters

Что происходит на популярных курортах?

Италия объявила о серьезных предупреждениях о жаре почти для всех своих крупных городов, а в странах Центральной Европы, по прогнозам, в течение выходных также будут ощущаться последствия высоких температур. Об этом пишет The Independent.

«Волны жары и засухи, охватившие континент, создали в последние недели идеальные условия для распространения лесных пожаров, от которых больше всего пострадали Франция, Испания и Греция. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, а пожарные, боровшиеся с огнем, погибли. Были уничтожены дома, леса и целые населенные пункты», - напомнили в материале.

В частности, министерство здравоохранения Италии объявило наивысший уровень предупреждения о жаре для всех, кроме одного, крупных городов на пятницу, 7 августа, ведь прогнозируется, что температура достигнет максимумов, близких к 40 °C, по мере усиления четвертой волны жары в стране.

Также в ближайшие дни высокие температуры ощутят на себе и популярные туристические направления. В то же время в выходные во Флоренции и Неаполе максимальная температура достигнет 39 °C, в Милане и Риме - до 38 °C, а в Венеции и Палермо - до 37 °C.

«Все эти города, за исключением Милана и Венеции, в течение выходных будут оставаться на самом высоком «красном» уровне опасности. В то же время в восьми городах уровень опасности будет понижен до «оранжевого» или «желтого», поскольку температура воздуха снизится», - говорится в публикации.

В течение августа министерства культуры и туризма Италии запустили инициативу, согласно которой основные итальянские музеи будут работать на четыре часа дольше. Эта инициатива охватывает три главные достопримечательности Италии - Колизей и Пантеон в Риме, а также замок Сфорца в Милане.

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«У входов в Колизей также установлены вентиляторы с охлаждающим туманом и дополнительные медицинские пункты, а вдоль реки Тибр обустроен бесплатный городской «пляж», где люди могут охладиться», - добавляет The Independent.

В то же время в четверг Словакия побила рекорд самой высокой температуры за всю историю наблюдений - ее метеорологический институт зафиксировал 42,2 °C. В свою очередь, Австрия также побила свой рекорд максимальной температуры, зафиксировав в среду 41,2 °C в курортном городке Бад-Дойч-Альтенбург.

«Уровень воды в Дунае, протекающем через 10 европейских стран, снизился до рекордно низкого уровня. Из-за нехватки воды крупнейшая гидроэлектростанция Словакии была вынуждена остановить работу. Низкий уровень воды также вызвал проблемы в Венгрии, что повлияло на работу единственной атомной электростанции, использующей воды Дуная для охлаждения своих реакторов», - сообщается в материале.

В частности, Франция, Испания и Греция оказались среди стран, наиболее пострадавших от высоких температур, в результате чего произошли массовые эвакуации во время опасных лесных пожаров.

«Во Франции стало прохладнее по сравнению с прошлой неделей, но в некоторых регионах на юго-востоке до сих пор действует «оранжевое» предупреждение о жаре: максимальная температура обычно составляет от 35 до 39 °C, а в департаментах Гар и Вар возможны пиковые значения до 40 °C», - добавили в публикации.

По информации местных СМИ, на следующей неделе во Франции ожидается пятая волна жары.

Также все регионы Греции, за исключением Киклад, в настоящее время находятся под желтым метеорологическим предупреждением, ведь температура воздуха остается на уровне свыше 30 °C.

«На прошлой неделе жителей и туристов эвакуировали из критских городов, таких как Кира-Вриси, Агия-Галини и других соседних деревень, поскольку сильный ветер привел к неконтролируемому распространению пожара вблизи популярных туристических мест», - сообщается в материале.

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