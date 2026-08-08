Белорусы яростно поспорили в соцсетях из-за собаки в автобусе 24 8.08.2026, 10:52

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Вот в чем причина.

Минчанка Виктория сняла и выложила в Threads видео, на котором собака едет в автобусе на сиденье рядом с хозяином, и возмутилась такой ситуацией. Это вызвало бурное обсуждение под ее постом, где беларусы спорили — можно ли собаке занимать сидячее место в транспорте, пишет «Зеркало».

— Автобус переполнен. Мужчина с собакой сидят, женщины стоят, — написала Виктория.

Под видео разгорелись споры, на данный момент оно собрало более 1800 комментариев.

Одни пользователи не были согласны с автором:

— Вы не любите собак. Перебора вообще не вижу, — комментарий собрал 3,3 тысячи лайков.

— Места для людей. Я хотела бы присесть, — ответила Виктория.

— Можно попросить через рот, вы же не собака, — парировала пользовательница Threads.

Пользователи активно обсуждали тему, под видео уже более 2000 комментариев:

«Это лучшее видео, которое я видела! Повезло собачке с хозяином!»

«Собака на своем месте. А вот автору место стоять».

«Собака платит за проезд, поэтому она также может сидеть».

«Я уже пенсионерка, но ему бы место уступила, постою, не рассыплюсь».

«Мои собаки такие же пассажиры с такими же билетами».

«В чем перебор? Он же не на ваших коленях сидит».

«Это собачий ребенок, а места в первую очередь для детей, беременных, пожилых. Вы, мне кажется, не попадаете ни под одну категорию».

«Вижу лишь ситуацию, когда человек любит свою собаку и заботится о ней! Как по мне, все прекрасно».

«И каждый раз это „мужчины сидят, женщины стоят“. Б***ь ну справедливости ради, мужчины не устают? Бывают ситуации, когда я готова на пол сесть, а бывает, что мне ок стоять, или раз я женщина, то мне обязательно сесть, а мужик должен стоять, ибо он не мужик тогда. За песеля вообще обидно, лежит себе малыш, жарко, устал, на пол его посади, так наступит еще кто. Тут как с детьми, не то чтобы они всегда уставшие, поэтому детей надо сажать, а потому что они меньше, незаметнее и держаться им сложно».

Другая часть комментаторов осуждала хозяина, посадившего собаку на сиденья, и тех, кто ее защищал.

«Я не хочу садиться на собачью шерсть. Это животное ходит ПО ЗЕМЛЕ, оно не домашнее!»

«Согласна полностью. Я сама собачница, но посадить собаку на отдельное место, когда автобус полон, это перебор. Меня маленькую на руки мама в полном автобусе брала, и песика можно на руки взять, ему, может быть, и больше даже понравится. Если бы автобус был полупустой — без проблем, но из уважения я бы взяла собаку на руки».

«Читаю комментарии и о***ваю… Солидарна с вами, автор. Это прям совсем перебор».

«Да тут даже дело не в собаке. Если автобус переполнен, можно же сесть к окну, взять собаку на колени и освободить место рядом. Сразу же бы люди присели. И неважно, собака там или сумка, мужчина или женщина. Девушка пишет, что нужно было попросить, и отец бы взял собаку на колени. А почему кто-то должен просить? Неужели это непонятно самому? Это элементарное человеческое поведение в автобусе».

«Как аллергик, я очень прошу хозяев собак и кошек — не садите их на сиденья в транспорте, особенно мягкие сиденья. Если я, после собачки, сяду на него — у меня может быть аллергия. Спасибо».

«Все, кто говорит, что можно просто попросить. Просят об уступке, а тут право человека на место в транспорте. Они для людей! Со стороны владельца собаки это пассивная агрессия и способ повысить свое ЧСВ. Как у тех, кто покупает агрессивную собаку, чтоб кошмарить всех вокруг, потому что сами по жизни ссыкло и самооценка на нуле. О чем еще нужно вежливо просить? Не курить в общественных местах? Уступать велодорожку велосипедистам? Не подворовывать в магазине?»

«Я в шоке над комментариями… люди, мы вообще-то платим за проезд, второй момент, явно нарушена перевозка животного в общественном транспорте. Если бы у меня была собачка, она была бы на руках или в зоотакси, если был бы час пик. Элементарно нужно подумать и об удобстве других людей, ну это если вы себя считаете интеллигентными людьми».

А что говорит закон?

— В соответствии с пунктом 223 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных Советом министров Республики Беларусь от 31.08.2008, пассажир имеет право провозить с собой в счет разрешенной ручной клади мелких домашних животных (собак, кошек и др.) и птиц в клетках, ящиках, мешках или сумках с водонепроницаемым адсорбирующим дном. Важно отметить, что владелец питомца автоматически берет на себя ответственность за соблюдение мер безопасности и санитарных норм, — рассказала пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.

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