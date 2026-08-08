Atlantic Council: Москва столкнется с борьбой элит и ослаблением центра власти 2 8.08.2026, 11:02

2,418

Что произойдет в РФ после Путина.

Возможный уход Владимира Путина вызывает на Западе не только надежды, но и опасения. Многие считают, что новый российский лидер может оказаться еще более агрессивным и непредсказуемым. Однако исторический опыт и особенности нынешней российской системы показывают, что сценарий может быть противоположным: после Путина Москва может столкнуться с борьбой элит и ослаблением центра власти, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

«Впервые с начала конфликта россияне начинают представлять будущее без Путина», — говорится в материале. На фоне затяжной войны против Украины и растущей международной изоляции разговоры о будущем России становятся все более заметными.

Сторонники осторожного подхода часто используют аргумент «лучше знакомый дьявол». Они опасаются, что после смены власти в Кремле может появиться еще более жесткий руководитель. Однако история СССР после смерти Иосифа Сталина показывает иной пример. Несмотря на сохранение авторитарной системы, ни один последующий советский лидер не повторил масштаб сталинского террора.

Главная проблема для возможного преемника Путина заключается в том, что его власть во многом построена вокруг личности самого президента. За четверть века Путин подчинил себе спецслужбы, регионы, медиа и крупный бизнес, но эта вертикаль может оказаться зависимой именно от него.

После его ухода вероятнее всего начнется борьба между различными группами влияния — военными, силовыми структурами и региональными элитами. «Отсутствие единого доминирующего лидера создаст условия для конкуренции между соперничающими кланами и институтами», — считают аналитики.

Ослабление центральной власти может снизить способность России вести внешнюю агрессию. У Москвы будет меньше ресурсов и политической воли для продолжения войны против Украины и давления на соседние страны.

Опасения по поводу ядерного оружия также не являются новыми. Подобные страхи существовали после распада СССР в 1991 году, но не оправдались. Даже обладая огромной властью, Путин пока не решился применить ядерный арсенал.

Постпутинская Россия вряд ли быстро станет демократической, однако потеря личного контроля одного человека может сделать страну менее агрессивной и более предсказуемой для Украины и Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com