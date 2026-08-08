В Витебской области нашли амулет III тысячелетия до н.э. 8 8.08.2026, 11:06

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Уникальный зооморфный артефакт относится к северобелорусской культуре.

Археологи Института истории Национальной академии наук Беларуси обнаружили уникальный зооморфный амулет, датируемый серединой III тысячелетия до н.э. Находка сделана на поселении «Асовец-2» в Бешенковичском районе Витебской области. Про это пишет канал «De facto. Беларуская навука».

Амулет с изображением животного или птицы был найден в ходе раскопок, которые проводит заведующий отделом археологии первобытного общества Максим Чернявский. Находка относится к северобелорусской культуре.

Фото: De facto. Беларуская навука

За время работы на памятнике «Асовец-2» этим летом также были обнаружены и другие материалы, преимущественно относящиеся к северобелорусской культуре: фрагменты посуды, охотничье оружие, рыболовный инвентарь, художественные украшения, а также костяные, роговые и кремневые изделия.

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