В Витебской области нашли амулет III тысячелетия до н.э.8
- 8.08.2026, 11:06
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Уникальный зооморфный артефакт относится к северобелорусской культуре.
Археологи Института истории Национальной академии наук Беларуси обнаружили уникальный зооморфный амулет, датируемый серединой III тысячелетия до н.э. Находка сделана на поселении «Асовец-2» в Бешенковичском районе Витебской области. Про это пишет канал «De facto. Беларуская навука».
Амулет с изображением животного или птицы был найден в ходе раскопок, которые проводит заведующий отделом археологии первобытного общества Максим Чернявский. Находка относится к северобелорусской культуре.
За время работы на памятнике «Асовец-2» этим летом также были обнаружены и другие материалы, преимущественно относящиеся к северобелорусской культуре: фрагменты посуды, охотничье оружие, рыболовный инвентарь, художественные украшения, а также костяные, роговые и кремневые изделия.