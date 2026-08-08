NYT: США ищут для Кубы нового лидера 9 8.08.2026, 11:11

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Американская разведка пришла к выводу, что страна больше похожа на Иран, чем на Венесуэлу.

Администрация президента США Дональда Трампа ищет среди действующих или бывших кубинских чиновников человека, которого можно было бы убедить возглавить правительство в Гаване, в то время как Вашингтон усиливает кампанию давления, сообщает NYT.

Администрация Трампа настаивает на том, чтобы разведывательные службы США нашли кого-то вроде Делси Родригес, которая стала временным президентом Венесуэлы после того, как в январе американские войска захватили предыдущего лидера Николаса Мадуро.

Американские чиновники рассматривали Родригес как прагматичного лидера, который мог бы беспрепятственно взять власть в свои руки и был бы готов тесно сотрудничать с США. Некоторые представители администрации Трампа считают, что на Кубе можно найти такого же прагматичного лидера. Однако американские разведывательные службы пришли к выводу, что Куба больше похожа на Иран, чем на Венесуэлу.

По словам американских чиновников, на Кубе почти нет прагматичных чиновников, которые были бы готовы взять власть, если бы американские войска захватили Рауля Кастро — бывшего лидера Кубы, который до сих пор обладает огромным политическим влиянием, — или каким-либо образом устранили нынешнее руководство.

Вместо этого чиновники, ожидающие своего часа на Кубе, подобно своим иранским коллегам, представляют более радикальные группировки.

Администрация Трампа колеблется между желанием сотрудничать с коммунистическим правительством Кубы и разработкой планов по его свержению.

В течение последних недель американские чиновники представили кубинским лидерам перечень требований, предложив стимулы в случае достижения прогресса. Администрация Трампа хочет, чтобы Куба либерализовала свою экономику, открылась для предприятий США, закупала американскую нефть и изгнала российских и китайских разведчиков.

О предложенных Вашингтоном стимулах известно немного, но некоторые из них предусматривают предоставление большей гуманитарной помощи и ослабление американских санкций.

Нынешнее кубинское правительство, по крайней мере пока, не проявляет готовности идти на такие уступки, что придает особую актуальность поиску альтернативных лидеров.

Куба объявила о значительных экономических изменениях, предусматривающих расширение деятельности частных предприятий, но эти меры, по-видимому, не соответствуют требованиям администрации Трампа.

Учитывая нехватку прагматиков, непонятно, кого Белый дом мог бы считать лучшим альтернативным лидером. Кубинское правительство, по-видимому, поддерживает Оскара Переса-Олива Фрагу, внучатого племянника Фиделя Кастро, в качестве потенциального преемника. В последнее время он всё чаще появляется на государственном телевидении и в правительственных заявлениях, а также даже дал редкое интервью международным СМИ.

Однако кандидатура Переса-Олива Фрага почти наверняка будет неприемлема для США. Администрация Трампа могла бы рассмотреть другого родственника Кастро — Рауля Родригеса Кастро, внука Рауля Кастро. Нынешний министр внутренних дел Кубы Лазаро Альберто Альварес Касас также может быть приемлем для американских чиновников.

Когда в этом году директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Кубу, он встретился как с Родригесом Кастро, так и с Альваресом Касасом.

Американские и израильские чиновники обсуждали план смены режима в Тегеране, когда более пяти месяцев назад начали совместную войну против Ирана.

В то время Трамп был одержим идеей воссоздать венесуэльскую модель в Иране, полагая, что его администрация сможет найти лидера, готового сотрудничать с Соединёнными Штатами, который мог бы прийти к власти после военных ударов. Некоторые иранские чиновники, которых американские должностные лица считали более прагматичными, погибли во время первых военных ударов, направленных на устранение верховного лидера Али Хаменеи.

Израильский план, который пользовался поддержкой некоторых представителей правительства США, был направлен на приведение к власти бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Ахмадинежад отнюдь не был умеренным политиком — во время пребывания в должности он призывал к уничтожению Израиля. Однако после ухода с президентского поста Ахмадинежад все более критично относился к иранским религиозным лидерам. Израиль начал налаживать с ним связи и рассматривать его в качестве возможного главы нового иранского правительства. Но Ахмадинежад разочаровался в израильском плане и в конце концов покинул безопасное убежище, куда его доставили агенты израильской разведки.

В ретроспективе стратегия США и Израиля по смене режима в Иране кажется менее продуманной, чем операция по похищению Мадуро в Венесуэле.

Конкретные планы в отношении Кубы остаются неясными. Правительство США организовало де-факто блокаду островного государства, что привело к кризису на острове, поскольку запасы энергоносителей почти исчерпаны.

Также непонятно, как далеко может зайти администрация Трампа, чтобы добиться смены руководства на Кубе. Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против Рауля Кастро. Правительство США использовало обвинительный акт против Мадуро, чтобы оправдать рейд в Венесуэле.

Однако Мадуро был действующим президентом Венесуэлы. Его отстранение привело к приходу к власти Родригес, которая на тот момент занимала пост вице-президента. В отличие от этого, 95-летний Кастро не занимает никакой официальной должности, а его арест сам по себе не приведет к смене руководства.

По словам некоторых американских чиновников, после рейда в Венесуэле Куба приняла оборонительные меры, чтобы затруднить американским Вооружённым силам проведение подобной операции с целью захвата или убийства Кастро либо действующего президента Мигеля Диаса-Канеля.

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