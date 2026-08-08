Стало известно, кто спас украинский самолет от дрона в Лейпциге 21 8.08.2026, 19:29

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Фото: getty Images

Осталось установить, кто его запустил.

В аэропорту Лейпциг/Галле в Германии неизвестный дрон пытался поразить украинский грузовой самолет. Однако его сбил водитель автобуса. Беспилотник был начинен взрывчаткой, и инцидент уже расследуется как возможная террористическая атака, пишет The Telegraph.

По данным немецких чиновников, в дроне обнаружили семтекс – мощное взрывчатое вещество. Однако беспилотник не взорвался, поскольку его детонатор был поврежден.

Водитель автобуса заметил беспилотник, когда тот пролетал неподалеку от самолета украинской компании «Антонов», после чего сумел сбить его. Дрон упал на землю. Депутат немецкого парламента Детлеф Зайф назвал действия водителя чрезвычайно смелыми:

«Водитель автобуса сбил дрон, когда тот летел низко. Затем он разбился и остановился на земле. Действия водителя автобуса были очень смелыми и мужественными, но также очень опасными. Возможно, его вмешательство предотвратило запланированное нападение».

В то же время министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер призвал других людей не пытаться повторять такой поступок.

«Но это не пример для подражания. Достаточно будет сообщить нам», – сказал он немецкому общественному вещателю MDR.

Из-за дрона аэропорт закрыли

После обнаружения взрывоопасного беспилотника аэропорт Лейпциг/Галле временно закрыли. Инцидент также вызвал проведение кризисных совещаний с участием руководителей немецких разведывательных структур.

Вскоре после этого еще один грузовой самолет DHL столкнулся с неустановленным устройством после взлета из аэропорта. Воздушное судно смогло совершить посадку в Ганновере и получило лишь незначительные повреждения.

Аэропорт Лейпциг/Галле имеет стратегическое значение для Германии. Через него перевозятся военные грузы для немецких военных и союзников по НАТО, а также он используется в качестве базы для самолетов «Антонов».

В то же время предположения о том, что украинские грузовые самолеты могли перевозить боеприпасы, были опровергнуты.

«Самолеты «Антонов», о которых идет речь, на момент инцидента были пустыми и поэтому не перевозили груза», – заявила Марет Монтавон из компании Mitteldeutsche Flughafen.

Германия заговорила о «новом уровне угрозы»

После инцидента в Германии начали антитеррористическое расследование. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что этот случай может свидетельствовать о принципиально новом характере угроз:

«Все это не указывает на любительский подход. Речь идет о профессиональном, гибридном сценарии угрозы, который мы будем продолжать рассматривать».

Добриндт также не исключил причастности иностранного государства. В Германии подозрения в причастности к инциденту в первую очередь направлены на Россию.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что не сомневается в возможной причастности Москвы.

«Кто же еще мог бы это быть, как не Россия?" – сказал он немецкому телеканалу Welt.

О возможной причастности России также заявил представитель немецкой Партии зеленых по вопросам контроля над разведкой Константин фон Нотц. Он подчеркнул, что в случае подтверждения участия государства речь пойдет уже не просто о террористическом акте:

«Это будет не просто терроризм, а государственный терроризм, направленный против Германии и ее граждан, если выяснится, что за этим стоит государство».

Москва отрицает любую причастность к инциденту.

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