ГАИ приготовила «сюрприз» для одной из категорий водителей в Беларуси

ГАИ приготовила «сюрприз» для одной из категорий водителей в Беларуси4
- 8.08.2026, 11:43
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Патрули будут использовать БПЛА.
Государственная автоинспекция проведет мониторинг мотоциклистов на дорогах, в ходе которого будет с помощью БПЛА искать нарушающих правила владельцев этих транспортных средств, сообщает «Белсат».
До 16 августа в Беларуси проходит профилактическая акция, в ходе которой патрули будут мониторинг соблюдения правил дорожного движения водителями мотоциклов. Усиленное внимание ГАИ вызвано ростом количества ДТП с участием данной категории транспортных средств.
Искать нарушителей будут в том числе с помощью дронов, сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси.
«К мероприятию привлечено максимальное количество мотопатрулей. Для выявления грубых правонарушений со стороны водителей мототранспорта используются БПЛА, возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности», – говорится в сообщении.
Автоинспекция пригрозила «самыми жесткими» мерами административного взыскания мотоциклистам, которые пренебрегают ПДД и создают опасные ситуации на дорогах. У водителей собираются в том числе конфисковывать транспортные средства.
За последние 8 дней в Беларуси зафиксировали два смертельных ДТП с участием этой категории участников движения. Так, 1 августа в Бресте мотоциклист и автомобилист организовали скоростной заезд на оживленной улице и, по данным МВД, грубо нарушали скорость. В результате водитель мотоцикла погиб вместе со своей пассажиркой (от удара ее тело разорвало на части), авария повлекла за собой также смерть водителя мопеда, следовавшего в попутном направлении.
Утром того же дня в Березе еще один мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет, перевернулся и погиб на месте происшествия. В больницу в тяжелом состоянии попала его жена.