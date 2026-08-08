«Коллега передал свою работу – и я обомлел» 7 8.08.2026, 12:15

4,786

Иллюстративное фото

Истории белорусских айтишников, которым не повезло с напарниками.

Журналисты devby.io поговорили с белорусами, которым не очень повезло с коллегами: кто-то намеренно скинул свою работу на коллегу, а кто-то – случайно (но это не точно).

Марат, QA-инженер: «Из 150 тестов я получил всего 100, вдобавок его часть документации была абсолютно пустой»

– Это было почти год назад, я работал в одной компании тестировщиком. Проект был небольшой – делали набор автотестов для польского стартапа, тесты UI+API. Я работал в паре с поляком. Менеджер поставил нам срок – 2 месяца.

Сейчас я уже понимаю: косяк был и со стороны коллеги, и со стороны менеджера, который на дейликах просто спрашивал, как продвигается работа (и продвигается ли вообще) – без деталей. Когда подошел срок сдачи проекта, коллега сообщил мне, что ложится в больницу и финальную версию мне придется доделать самому (согласно ТЗ, тесты не должны были быть вписаны в репозиторий проекта – их нужно было сделать отдельным репозиторием).

Коллега передал свою работу – и я обомлел: из оговоренного нами списка в 300 тестов (по 150 на каждого) я получил всего 100, вдобавок его часть документации была абсолютно пустой. Я возмутился – а он лишь сообщил, что, по его мнению, свою часть работы он выполнил.

Тогда я связался с менеджером, но тот, увы, объявил мне, что, несмотря на косяк коллеги, работу надо доделать и сдать в срок. Следует добавить, что это был мой первый коммерческий опыт – и мне очень не хотелось подставлять клиента.

В конце концов проект был сдан ценой моих неоплачиваемых рабочих часов (у меня была четырехдневка, и заканчивал я в 16:00, но последнюю неделю приходилось задерживаться до 18:00–19:00), а коллега за свой поступок никаких последствий не понес.

Поскольку мой контракт был привязан к этому проекту, как его сдали, я ушел. Клиент был доволен – во время одного из дейликов мы сконнектились на LinkedIn, и через пару месяцев после увольнения я спросил, все ли его устраивает. Ответ был положительным.

Менеджер, насколько я знаю, продолжает работать в той же компании. А вот коллегу я видел последний раз, когда он передавал мне свой репозиторий. На будущее я планирую регулярно мониторить прогресс коллег и в случае чего чаще контактировать с начальством.

Сергей, разработчик: «Коллегу задержали на 72 часа. Он сказал, что чуть-чуть выпил, чтобы стресс снять»

– Не помню, когда точно было, но еще до ковида. Я работал в одной минской компании – и у нас был релиз на носу.

Я свою часть работы сделал еще накануне: задерживался, перерабатывал, очень старался успеть, так как в тот вечер, о котором речь пойдет дальше, у меня был запланирован поход в гости. А вот у моего коллеги конь не валялся (но это выяснилось позже).

За день до релиза я четко обозначил: в 18:00 выключаю комп и ухожу, так как у меня планы. Начальство дало добро. И тут мой коллега говорит, что спустится вниз в кафе поесть и, может, что-то с собой возьмет – ему еще весь вечер сидеть. «Ты, пока я не вернусь, не уходи, ладно?» На часах не было и 17:00, конечно, пусть идет.

…И все. Он не вернулся. Потом пришел кто-то из наших ребят, сказал, что в кафе под нашим офисом – скандал: тот самый коллега полез в драку, и его забрала милиция. Мне уже уходить.

Руководство в панике: просят посмотреть, что он успел сделать. А он ого-го сколько еще не успел. Стали просить меня остаться, обещали оплатить х2. А я в то время как раз хотел поговорить про повышение и подумал: если откажусь, то могут и мне отказать потом.

В итоге я остался на работе в тот вечер. Коллегу задержали на 72 часа – а потом дали штраф. Когда он пришел в офис, смог только сказать, что «чуть-чуть выпил, чтобы стресс снять, а дальше все как в тумане». Но, я думаю, туман он нагнал специально, просто не хотелось объясняться.

И самое главное: никаких последствий не было – его не уволили и вообще никак не наказали, потому что он хороший сотрудник. В итоге ушел я. Нашел другую компанию, прошел собес – и «до свидания». Начальство не удерживало, но сказали, что меня «тоже понимают».

Константин, тимлид: «Стал ловить себя на мысли: переделаю лучше сам, буду объяснять – больше времени потеряю»

– На меня фактически скидывала свою работу одна разработчица из Индии. Ее поставили на проект почти в финале.

Эта коллега присылала такие пул-реквесты, что я за голову хватался. Писал ей в чат подробные инструкции, что нужно сделать. «Все ясно?» – «Да». И… еще хуже код получал. Объяснял по видеосвязи, шарил экран. Она кивала, делала вид, что поняла, а потом опять или не то делала, или присылала сообщение в чате: «Я не понимаю, как надо».

В итоге я стал ловить себя на мысли: переделаю лучше быстро сам, буду объяснять ей – больше времени потеряю. До релиза оставалось всего ничего.

Но потом я все же поставил условие: конкретно с ней больше не хочу работать. А еще решил для себя: если мои подробные письменные инструкции не помогают разработчику – то это не моя вина, реджект или заставит его включить мозг, или нет. На случай, если разработчик пойдет жаловаться менеджеру, что я ему не помогаю (а та девушка такое проворачивала), – у меня будут аргументы в свою защиту. Но таких «непробиваемых», как та разработчица, у меня и не было.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com