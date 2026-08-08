закрыть
15 августа 2026, суббота, 3:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Война выиграна Украиной»

1
  • 8.08.2026, 12:21
  • 6,302
«Война выиграна Украиной»

Макс Покровский и Марк Фейгин посетили прифронтовой Славянск.

Фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский, который в августе 2026 года впервые за много лет приехал в Украину, побывал в прифронтовом Славянске в Донецкой области и рассказал о своих впечатлениях.

Об этом сообщил Диалог.UA.

Вместе с Покровским в Славянск приехал российский юрист и публицист Марк Фейгин, который критикует российские власти за войну против Украины. Они записали видео возле Славянского горсовета. Видео публикует Telegram-канал «Краматорск 24».

Фейгин обратил внимание на то, что от Славянска до линии фронта сейчас несколько десятков километров. Константиновка недалеко, а сам Славянск полупустой.

«Все это производит совершенно потрясающее впечатление. Хотелось бы, чтобы это было впечатление от чего-нибудь мирного… Но уже можно сказать, что Украина выиграла эту войну», - отметил Покровский.

Максим Покровский более 15 лет не был в Украине. По его словам, он приехал на украинскую землю с «любовью, теплом и огромным уважением».

В Украине он с командой снимает документальный фильм «I’m Here to Witness» и делает англоязычную версию песни «Наши юные смешные голоса».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук