«Война выиграна Украиной»1
- 8.08.2026, 12:21
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Макс Покровский и Марк Фейгин посетили прифронтовой Славянск.
Фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский, который в августе 2026 года впервые за много лет приехал в Украину, побывал в прифронтовом Славянске в Донецкой области и рассказал о своих впечатлениях.
Об этом сообщил Диалог.UA.
Вместе с Покровским в Славянск приехал российский юрист и публицист Марк Фейгин, который критикует российские власти за войну против Украины. Они записали видео возле Славянского горсовета. Видео публикует Telegram-канал «Краматорск 24».
Фейгин обратил внимание на то, что от Славянска до линии фронта сейчас несколько десятков километров. Константиновка недалеко, а сам Славянск полупустой.
«Все это производит совершенно потрясающее впечатление. Хотелось бы, чтобы это было впечатление от чего-нибудь мирного… Но уже можно сказать, что Украина выиграла эту войну», - отметил Покровский.
Максим Покровский более 15 лет не был в Украине. По его словам, он приехал на украинскую землю с «любовью, теплом и огромным уважением».
В Украине он с командой снимает документальный фильм «I’m Here to Witness» и делает англоязычную версию песни «Наши юные смешные голоса».