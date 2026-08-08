«Война выиграна Украиной» 1 8.08.2026, 12:21

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Макс Покровский и Марк Фейгин посетили прифронтовой Славянск.

Фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский, который в августе 2026 года впервые за много лет приехал в Украину, побывал в прифронтовом Славянске в Донецкой области и рассказал о своих впечатлениях.

Об этом сообщил Диалог.UA.

Вместе с Покровским в Славянск приехал российский юрист и публицист Марк Фейгин, который критикует российские власти за войну против Украины. Они записали видео возле Славянского горсовета. Видео публикует Telegram-канал «Краматорск 24».

Фейгин обратил внимание на то, что от Славянска до линии фронта сейчас несколько десятков километров. Константиновка недалеко, а сам Славянск полупустой.

«Все это производит совершенно потрясающее впечатление. Хотелось бы, чтобы это было впечатление от чего-нибудь мирного… Но уже можно сказать, что Украина выиграла эту войну», - отметил Покровский.

Максим Покровский более 15 лет не был в Украине. По его словам, он приехал на украинскую землю с «любовью, теплом и огромным уважением».

В Украине он с командой снимает документальный фильм «I’m Here to Witness» и делает англоязычную версию песни «Наши юные смешные голоса».

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