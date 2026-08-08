Bloomberg: Украина дала «зеленый свет» нероссийским танкерам с нефтью в Черном море 1 8.08.2026, 12:40

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Созданы контактные пункты для обмена информацией и безопасного прохождения.

Украина согласилась не наносить удары по некоторым нероссийским нефтяным танкерам и инфраструктуре Черного моря, имеющей критическое значение для экспорта казахстанской нефти. Об этом сообщил американский чиновник агентству Bloomberg.

По его словам, Украина создала контактные пункты, чтобы коммерческие перевозчики могли обмениваться информацией и обеспечивать безопасное прохождение.

«Эта договоренность, достигнутая после встречи высокопоставленных представителей правительства США с руководством Украины, является потенциально важным шагом в направлении увеличения потоков нефти в регионе после того, как ряд недавних атак на суда вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, Россия, привела к снижению активности», - напомнили в материале.

Отмечается, что терминал КТК имеет решающее значение для поставок казахстанской нефти на рынок, ведь эта страна не располагает значительными мощностями для экспорта нефти по альтернативным маршрутам. В основном через КТК проходит около 2% мировых поставок сырой нефти, а европейские нефтеперерабатывающие заводы зависят от объемов поставок из этого региона.

Согласно соглашению, достигнутому при посредничестве США, Украина обязалась воздерживаться от атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и нероссийские суда, следующие к терминалу.

Также Киев предоставляет грузоотправителям инструкции, в которых разъясняется, какие именно суда подлежат атакам. Чиновник подчеркнул, что при условии соблюдения соглашения суда не могут подпадать под украинские санкции, не должны перевозить российскую нефть или другие грузы, а также не могут принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

«Неясно, хватит ли этого соглашения для нормализации объемов перевозок или полного успокоения грузоотправителей, опасающихся атак, поскольку предыдущие договоренности, призванные защитить транзитные перевозки, оказались недостаточными. Некоторые компании, предоставившие Украине перечень судов, по которым не следует наносить удары, все равно стали свидетелями того, как их суда подверглись атакам», - добавляет Bloomberg.

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