ВМС Украины уничтожили российские объекты на буровой установке «Сиваш»
- 8.08.2026, 12:48
- 3,756
На установке базировались элитные подразделения спецназа РФ.
Военно-морские силы ВСУ уничтожили российские объекты на буровой установке «Сиваш».
Об этом сообщает Telegram-канал Военно-морских сил ВСУ.
Установка расположена на Голицынском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.
Установленное на буровой установке оборудование россияне использовали для управления ударными дронами для наведения и корректировки ударов по южным городам Украины.
Благодаря средствам разведки россияне обнаруживали движение украинских дронов и БЭК.
Также на установке базировались элитные подразделения спецназначения РФ и размещалось вооружение, в том числе переносные ракетные комплексы и другая техника, для противодействия украинским дронам и безэкипажным катерам.
Напомним, украинские дроны ночью 8 августа поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Сызранский НПЗ в Самарской области.