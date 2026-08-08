ВМС Украины уничтожили российские объекты на буровой установке «Сиваш» 8.08.2026, 12:48

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Фото: krymr.org

На установке базировались элитные подразделения спецназа РФ.

Военно-морские силы ВСУ уничтожили российские объекты на буровой установке «Сиваш».

Об этом сообщает Telegram-канал Военно-морских сил ВСУ.

Установка расположена на Голицынском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.

Установленное на буровой установке оборудование россияне использовали для управления ударными дронами для наведения и корректировки ударов по южным городам Украины.

Благодаря средствам разведки россияне обнаруживали движение украинских дронов и БЭК.

Также на установке базировались элитные подразделения спецназначения РФ и размещалось вооружение, в том числе переносные ракетные комплексы и другая техника, для противодействия украинским дронам и безэкипажным катерам.

Напомним, украинские дроны ночью 8 августа поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Сызранский НПЗ в Самарской области.

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