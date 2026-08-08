Сколько на самом деле нужно варить кукурузу? 4 8.08.2026, 12:45

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Большинство совершает ошибку.

Молодая кукуруза давно стала символом лета, однако вокруг ее приготовления до сих пор существует немало мифов. Многие убеждены, что початки нужно держать в кипящей воде не менее сорока минут, а то и нескольких часов.

«Главред» рассказал, сколько на самом деле нужно варить молодую кукурузу, чтобы зерна остались нежными, сочными и сладкими.

Как выбрать качественную кукурузу

Вкус готового блюда в значительной степени зависит от того, насколько свежие початки вы купите. Сразу после сбора урожая природные сахара в зернах постепенно превращаются в крахмал, и кукуруза теряет сладость, пишет Food Network.

Рекомендуем обращать внимание на внешние признаки:

шелуха должна быть зеленой и плотно прилегать к початку;

«Волоски» - влажными и эластичными, зеленого или коричневого цвета, но не сухими;

Если початки продаются без листьев, зерна должны быть ровными, гладкими и упругими. Небольшие вмятины свидетельствуют о потере влаги, а значит - и части вкуса.

Сколько времени варить кукурузу

Когда-то кукурузу действительно готовили часами, но это касалось кормовых сортов, которые были более крахмалистыми и твердыми. Как пишет ТСН, современная сладкая кукуруза, специально выведенная для кулинарии, варится значительно быстрее. Достаточно 5–10 минут после повторного закипания воды, чтобы зерна стали ярко-желтыми и хрустящими.

Перед варкой початки следует очистить от листьев и «волос». Крупные можно разрезать на две или три части. В кастрюлю налейте воду, доведите ее до кипения и только тогда опускайте кукурузу. Соль во время варки лучше не добавлять, ведь она делает зерна более твердыми. Зато можно положить одну-две ложки сахара - это подчеркнет естественную сладость.

Как подать готовое блюдо

После приготовления кукурузу стоит сразу подавать горячей. Ее можно посолить, смазать сливочным маслом или дополнить ароматными специями. Такой простой способ позволяет получить насыщенный вкус без лишних усилий.

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