Чиновники саботируют поручение Лукашенко 12 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

8.08.2026, 16:42

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Получается такой вот парадокс.

Уже больше двух недель прошло с тех пор, как Александра Лукашенко приказал отправлять нерадивых аграриев в войска, чтобы кормить там комаров и мошек. Потому что в стране битва за урожай, а рабочих рук не хватает. Но до сих пор в войска никто, на самом деле, так и не поехал.

Две недели важные государственные люди суетились, бегали, что-то делали и рассказывали в белорусском телевизоре о непостижимой мудрости этого решения.

«Лентяев — в армию. Так прямо и сказал Батька Лукашенко. Тех, кто завалит уборочную кампанию — невзирая на статус и чины, — в сапоги, в форму, в войска», - говорил, например, государственный пропагандист Григорий Азаренок.

Но в итоге за две с лишним недели в войска так никого и не отправили. Битва с урожаем уже перевалила за экватор, урожай вот-вот падет, а комары и мошки на южных рубежах жужжат некормленые.

Так мало этого. Тут еще выясняется, что кормить этих комаров особо и некем. На всю Могилевскую область, после двух недель непосильного труда чиновники выявили всего 40 человек, которые подлежат отправке в армию.

В Гродненской области с комариным кормом все еще хуже.

«Есть у нас уже один такой готовящийся взвод со всей области», - объяснял председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

В Могилевской области в сельском хозяйстве занято 37 тысяч человек. То есть получается, что доля нерадивых работников, подлежащих отправке в войска, там составляет примерно одну десятую процента. В Гродненской области, где в сельском хозяйстве работает больше людей, эта доля получается в два раза меньше. Остальные области о количестве выявленных нерадивых работников не отчитывались, но вряд ли аграрии Брестской области были во много раз нерадивее, чем в Могилевской.

Так что по итогу всей бурной деятельности все эти важные государственные люди получили результат, который в тридцать раз ниже стандартного уровня статистической погрешности. Причем, надо думать, что за эти две недели важные государственные люди потратили на свою бурную деятельность больше, чем выявленные нерадивые работники могли бы нанести ущерба за всю свою трудовую жизнь.

Первая мысль – государственные чиновники сознательно саботируют распоряжение Лукашенко. То есть, изображают бурную деятельность, но на самом деле ничего не делают. Как говорится: «искупают глупость поручения необязательностью его исполнения».

Но идея – сомнительная. Потому что ничего такого белорусские чиновники себе позволить, конечно, не могут. Тем более группой лиц и по предварительному сговору. Поэтому ответ, вероятно, проще. В данном случае глупость законов искупается неэффективностью их исполнения.

Потому что система устроена так, что каждый чиновник думает в первую очередь не о том, как эффективно выполнить поручение. (Вопрос разумности поручения тут вообще десятый). В первую очередь каждый чиновник думает о том, чтобы после исполнения поручения ему за это ничего не было.

А для того, чтобы поручение выполнялось эффективно, нужно ведь заинтересованное взаимодействие заинтересованных лиц. И вряд ли директора хозяйств заинтересованы в том, чтобы их работников отправили в войска. По крайней мере, пока у них урожай еще сопротивляется.

Поэтому когда в хозяйство приезжает военком и просит подать список нерадивых работников, ему отвечают, что «все работники у нас исключительно радивые». Потому что мошки, конечно, некормленые, но этим директорам потом же за недобитый урожай отвечать.

Так что если система разучилась эффективно выполнять разумные указания, то выполнять глупые указания у нее получится примерно с таким же нулевым КПД. Даже если все будут очень стараться. Поэтому вот получается такой парадокс. Получается, что от неэффективной системы тоже бывает своя польза для народного хозяйства.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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