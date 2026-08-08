Михаил Пац: белорусский полководец, который громил московского царя и турецкого султана 1 8.08.2026, 13:24

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У магната был мощный авторитет среди солдат.

В 1624 году в семье магната, подскарбия надворного литовского и воеводы трокского, Петра Паца родился сын, которому дали имя Михаил Казимир. Род Пацев имел родовой герб «Гоздава», дворянские семьи под этим гербом были достаточно могущественны в то время в ВКЛ. (Символические фрагменты герба до сих пор сохранены некоторыми польскими местечками, в Беларуси же только один городок, Ивацевичи, имеет герб с основным элементом Годзавы: серебрянную двойную лилию с золотым кольцом), пишет vklby.

Совсем юным Михаила Казимира Паца отдали на воинскую службу. Первое боевое крещение он получил в 1649 году во время боев с восставшими казаками Богдана Хмельницкого, где отличился принципиальностью и решимостью.

Михаил был храбр, молод, азартен, он слыл заядлым дуэлянтом. В 1652 году на одной из дуэлей его тяжело ранили, причина – политический момент: несогласие с возможной женитьбой будущего короля Речи Посполитой, Яна Собесского, на француженке.

С 1655 по 1660 Михаил Пац в составе дивизии польного гетмана Винцента Корвин Гонсевского воюет в Жемойтии, Курляндии и Ливонии. В январе 1658 года Пац осадил и взял крепость Пернава (сегодня город Пярна, Литовская Республика). Через год его поставили командовать полком жемойтской дивизии. В 1659 назначили Великим чашником Литовским, а после смерти Самуэля Комаровского - обозным ВКЛ и региментарием (командующим) коронных войск. Когда Гонсевский попал в московский плен, именно Михаил Пац командовал его дивизией.

Сражаясь против шведской армии под командованием фельдмаршала Рoберта Дугласа в Курляндии в 1659 году, Пац захватил замок Гольдинген (сегдня Кулдига, Латвия). Кроме того, им был разбит двухтысячный шведский отряд, шедший на помочь гарнизону Гольдингена. После Пац оттеснил шведские войска к Риге.

У Паца был мощный авторитет среди солдат и в тяжелые времена, когда выплата жалования постоянно задерживалась, недовольство росло, его тем не менее дважды избирали войсковым генеральным региментарием. После окончания войны Речи Посполитой со Швецией, Пац отправился воевать на восточный фронт с московским царством. Там он принимает участие, в боях против московской армии, которой командовал воевода Иван Хованский. 13 июля 1660 года он попытался освободить от московского гарнизона город Вильно. Попытка оказалась неудачной, противник подпалил ближайшие предместья и спрятался за стенами замка. Осень этого же года Миихаил Пац принял участие в битве на реке Бася, где командовал левым флангом литовских войск. Через год воевал в победной битве на Кушликовых горах.

В 1663 году он вновь бился на дуэли с таким же, как и он сам бретёром, Богуславом Радзивиллом. И судя по тому, что оба после этой дуэли остались живы, она длилась либо до первой крови, либо соперники решили примириться.

В этом же 1663 году его назначают на должность воеводы смоленского и польного гетмана литовского

В период с 1663 по 1664 гг. Михаил Казимир Пац принимал участие в Заднепровской компании. Под Витебском на реке Лучоса он полностью разбил войска московского воеводы Ивана Хованского, которые шли рейдом по ВКЛ, сжигая все на своем пути. Затем взял Рославль, возле Брянска разбил московского воеводу Юрия Баратынского. Потом отправился в Польшу для подавления восстания, которое поднял против короля Речи Посполитой Ежи Любомирский.

В 1667 год Михаил Пац достигает высшей военной должности в ВКЛ, он получает булаву Великого гетмана Литовского. Кроме того, он состоял в составе делегации от ВКЛ при подписании Андросовского перемирия.

В 1668 году стал основателем костёла святых Петра и Павла в Вильне. А в 1669 году его назначили Виленским воеводой. Также он ввел в статуты войска ВКЛ правила военной дисциплины и правила военных судов.

Будучи Великим гетманом Литовским Михаил Казимир Пац принял участие в первых военных компаниях за освобождение украинских земель от Турции. Участвовал в Хотинской битве, где войска Речи Посполитой разгромили турков. Однако, будучи яростным противником Яна Собесского, который был избран королем Речи Посполитой, Пац отказался участвовать в следующей войне против Турции.

Умер Михаил Казимир Пац 4 апреля 1682 в своем имении Вака под Вильно. По завещанию его захоронили под входом основанного им же костёла святых Петра и Павла. Вплоть до XVII века, справа от входа в костел находилась надгробная плита Паца, но удар молнии расколол ее, и она была заменена простой плитой без надписей.

В честь знаменитого военачальника Паца названа также улица в Вильно, которая начинается рядом с костелом.

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