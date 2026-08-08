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Из-за взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве могла умереть еще одна родственница генерала Чайко

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  • 8.08.2026, 13:40
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Из-за взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве могла умереть еще одна родственница генерала Чайко

Ее госпитализировали с ранениями грудной клетки и живота.

Юлия Кириллова, родственница главкома ВКС России Александра Чайко, могла умереть от последствий взрыва в московском ресторане Balzi Rossi 1 августа. К такому выводу пришла «Верстка», изучив государственные базы данных и открытые источники.

Юлия Кириллова – жена Даниила Кирилова, племянника генерала Чайко по линии супруги. В день взрыва связанные с силовиками телеграм-каналы опубликовали списки пострадавших – в них была указана «Юлия В., 30 лет».

Согласно утечкам из баз данных, в июле Кирилловой исполнилось 30 лет, а «В» – это первая буква ее отчества. В сообщениях говорилось, что девушку госпитализировали, она получила «множественные ранения грудной клетки и живота».

Согласно данным из государственных реестров, Кириллова могла умереть 4 августа, через три дня после взрыва. Она не заходила в свой телеграм-аккаунт с 31 июля.

Юлия Кириллова приходилась невесткой другой пострадавшей при взрыве девушке – Евдокии Кирилловой.

Юлия Кириллова
Фото: «Вёрстка»

Таким образом подтверждены личности шести родственников и друзей Чайко, которые находились в ресторане во время взрыва. Из них, кроме Юлии Кирилловой, погибли зять генерала Даниил Передрий и сослуживец, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Пострадали при взрыве дочь генерала Мария Передрий, его племянница Евдокия Кириллова и сват Чайко Александр Передрий.

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