Ядерный взрыв в Подмосковье 27 Александр Невзоров

8.08.2026, 18:20

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Александр Невзоров

Началась загадочная суета чекистов и кремлевцев, которым вдруг понадобилось покинуть город.

Широко катятся по интернетам сообщения о ядерном взрыве в Подмосковье.

Гарантий того, что все является правдой - нет никаких. Подчеркиваю - нет.

Катятся же они лишь потому, что пришло понимание неизбежности такого бонуса путинизма.

Впрочем, есть факт некоего, всеми зафиксированного адского взрыва и загадочная суета чекистов и кремлевцев, которым всем вдруг понадобилось покинуть город.

Согласно крайне зыбкой информации - рвануло. Формулировочка неприятная и многозначительная: «Неконтролируемая реакция спецметаллов».

МЧС все отрицает, кремлевские пропагандисты активно распространяют информацию о пролетевшем самолете, выбросе ТЭЦ и «природных явлениях» - грозе.

Зная уровень российских рукожопцев - действительно, в области вполне могло шандарахнуть что-нибудь вполне ядерное.

Минобороны угрюмо, но растерянно молчит.

Разумеется, русская сторона будет секретить до последнего.

Особой паники, впрочем, не наблюдается, хотя все «спецы» утверждают, что зона «неприятных последствий разворачивается на 30-80 км от места взрыва».

Впрочем, совку, уродливым детищем которого является путинизм, чернобыльскую жуть удавалось скрывать почти неделю.

Повторяю, никаких внятных объяснений еще нет.

Вполне возможно, что Немезиде надоело выжидать момент и она шандарахнула тем, что подвернулось под руку.

Благо, совсем недалеко от Москвы есть чему шандарахнуть.

Но подтверждений - авторитетных и внятных, повторяю, нет.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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