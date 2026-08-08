закрыть
15 августа 2026, суббота, 3:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вновь продается старинный особняк, за который бились на аукционе

3
  • 8.08.2026, 14:04
  • 5,064
В Беларуси вновь продается старинный особняк, за который бились на аукционе
Фото: realt.by

Прошлый победитель от покупки отказался.

Недавно СМИ рассказывали, что для пустующей усадьбы XIX века нашелся новый хозяин. За кирпичный особняк в сердце Полесья боролось 4 участника аукциона, и один из них предложил самую высокую цену — 128 тысяч рублей (или 46 тысяч долларов). Оказывается, позже сделка была расторгнута. Сегодня необычная постройка в Столинском районе Брестской области снова продается на «БУТБ-Имущество». Ее стартовая цена по-прежнему очень привлекательная, пишет realt.by.

Двухэтажная усадьба находится в поселке Ново-Бережное, в 80 километрах от Пинска и в 300 километрах от Минска. Она появилась в конце XIX века. Имение принадлежало роду Олешей (выходец из этого же рода — писатель Юрий Олеша). Главный дом сложили из качественного красного кирпича, недалеко от усадьбы возвели хозпостройки, разбили сад, построили пивоварню.

Фото: realt.by

В советское время и чуть позже усадьба использовалась под жилье — здесь жили работники спиртзавода. Сейчас здание законсервировано и потихоньку ветшает. Общая площадь дома составляет 426 квадратов. Вместе со старинным особняком покупатель получит участок площадью 37 соток в аренду на 50 лет.

Фото: realt.by

Так как у здания нет статуса историко-культурной ценности, новый владелец сможет использовать его под самые разнообразные нужды — под торговлю, бытовые услуги, гостиничный бизнес, общепит или даже жилье. Единственное условие — сохранить архитектурный облик при реконструкции.

Фото: realt.by

Начальная стоимость усадьбы составляет 12 892 рубля (менее 5 тысяч долларов). Электронные торги пройдут 15 сентября, но подать заявление на участие нужно раньше — до 10 сентября включительно.

Фото: realt.by
Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук