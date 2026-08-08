Украина выстоит 1 Александр Адельфинский

8.08.2026, 14:11

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Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ибо с ней – правда жизни.

Украина выстоит... А вот у имперской России – противоположный исход. Слишком много накопилось уже не вопросов, а ответов на них, ибо картины нагляднее некуда, и словесный ряд кажется излишним, когда видишь, что рашистская сволочь творит в Украине.

Рашистские преступления – это системная беда. Властями раз за разом на пути российского подвластного населения вывешивались, как перед осликом, все новые и новые «морковки» с общим смыслом, дескать, победим вон тех – и станет хорошо, а дальше победим вот этих – и наконец-то заживем.

Проблемы переносились, буквально, за географические горизонты, когда интенсивно развиваться на той территории, что уже есть, было невозможно, опять же, по имперской приказной сути решения проблем. Схема была простая: «завоюем, покорим – осчастливимся». Империя шла экстенсивным путем, разбегалась по карте. Вдаль, вдаль, подальше от нынешних бед, разнося беды соседям.

При экспансии, конечно, забывалось то, что на покоряемых землях жили другие народы, цивилизации с собственными опытом, мудростью, укладом. Удивительная росимперская самонадеянная глупость, в отсутствие логических связей, способствовала удивительной же слепоте, не позволявшей узреть очевидное на «присоединенных» местах –бесконечная экспансия тащит с собой ежедневную жестокость при постоянном верхоглядстве.

Прочие страны, давно миновав фазу территориальных разрастаний, успокоились и по максимуму вернули ситуацию к более-менее равновесной. Увы, рашистская империя – она продолжает, ибо только в России такое геополитическое поведение возведено в категорию «скрепы». В общем контексте это выглядит как государственное помешательство, не простительное никем – уж столько всего наворочено и наворачивается ежедневно и еженочно, когда Россия убивает беззащитных спящих мирных людей в самом центре Европы.

Украина – выстоит, ибо с ней – правда жизни. Россия СВОим вторжением провалила собственную историю, обнулив имевшийся кредит доверия аннексией Крыма и уведя его в глубочайший «минус» открытым масштабным нападением на суверенный украинский народ. И мир, и мы, кто на стороне правды, поможем, как и чем сможем. Нам и больно, и стыдно за агрессивную войну, ведущуюся Россией.

Мы понимаем, что покинутая нами держава – преступница. Когда империя падет, тогда, скорее всего, той всемирной помощи, что была при распаде СССР, для России не повторится, столь сильные и страшные впечатления создает рашистское имперство. В эти годы, глядя на то, как наши бывшие соотечественники творят фашистский российский геноцид, мы понимаем, сколь это преступно, бесчеловечно, категорически неправильно.

И совсем непонятно каждый день, когда же прекратится кошмар. Сорганизовавшись по разным странам, в ситуации любой неопределенности, российская прогрессивная эмиграция могла бы помогать эвакуироваться нормально мыслящим россиянам, которым сложно выехать по объективным личным причинам. Когда человек, противостоя рашизму, испытывает в России всевозможные сложности и подвергается рискам, он может быть не в силах и не в средствах эмигрировать. На такие варианты нужна система помощи.

Когда человек, часто – далеко не юный, оказывается вдали от России, которая стала для него элементарно смертельно опасной, необходимо, чтобы он знал, кто и где его поддержит при сложной адаптации ко всему новому, где и с кем он может обсудить перспективы и способы дальнейшего бытия. Прогрессивная часть россиян в рассеянии не должна повторять имперскую российскую ошибку – не должна терять людей.

Украина – выстоит. А вот россиянам, уехавшим из страшного рашистского режима, здесь, в иных краях, предстоит осознать себя не столько в физической иммиграции и интеграции в принявшие нас культуры, но ощутить себя и в поддержке со стороны «другой России», которая так или иначе формируется – без тоталитарного сознания, без ксенофобии, без имперских замашек, как раз находящимися на правильной стороне антирашистского прогрессивного человечества.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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